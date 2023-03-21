İyi Parti'den CHP'ye HDP desteği

Kılıçdaroğlu’nun HDP ziyaretine İYİ Parti’den de destek açıklaması geldi.



İyi Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında Kılıçdaroğlu-HDP görüşmesine ilişkin açıklama yaptı. Zorlu, “TBMM'de grubu olan bir partiyi cumhurbaşkanı adayı olarak ziyaret ediyor” diyerek görüşmeyi de normalleştirdi.

Tepki toplayan görüşmeye MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın ateş püskürdü.





"MASA AÇ SIRTLANLAR MASASI"

'Bugün siyasi tarihimizdeki pazarlıkların en çirkini, en kirlisi, en utanmazcası gerçekleşti' diyen Yalçın, "Kemal Bey'in kurduğu masa, Halil İbrahim sofrası filan değil; aç sırtlanlar, Ali Cengizler, Kırk Haramiler sofrası..."ifadelerini kullandı:

- Bugün siyasi tarihimizdeki pazarlıkların en çirkini, en kirlisi, en utanmazcası gerçekleşti. Zillet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu; PKK'nın siyasi kanadının ayağına gitti, eşiğine yüz sürüp cephane ve militan desteği istedi. Kılıçdaroğlu tarafından PKK'nın mazbatalı temsilcilerine verilen demokratik özerklik sözleri tekrarlandı. Bununla da yetinilmedi, bölücübaşına özgürlük ve Kandil piyonlarına da bakanlık teklifinde bulunuldu. Kemal Bey'in kurduğu masa, Halil İbrahim sofrası filan değil; aç sırtlanlar, Ali Cengizler, Kırk Haramiler sofrası... Bu mezbele menülü sofraya tekmeyi, 14 Mayıs'ta milletimiz koyacak.