İyi Parti'de istifa depremi: 25-30 bin üye istifa etti

Seçime 2 aydan az bir süre kala Millet İttifakı partilerinden istifa haberleri gelmeye devam ediyor. İyi Parti Başkanvekili Erhan Usta, Meral Akşener'in Altılı Masa'dan ayrıldığı süreç içerisinde partiden 25-30 bin civarında üyenin istifa ettiğini açıkladı.

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İyi Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, Meral Akşener'in CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığına itiraz ederek Altılı Masa'dan kalkmasının ardından partide yaşanan istifalar hakkında konuştu.

Akşener'in masadan ayrıldığı süreçte İyi Parti’den 25-30 bin civarında üyenin istifa ettiğini açıklayan Usta, “İyi Parti oy kaybetmiş midir? Olabilir. İlk güne göre çok fazla değişiklik var." dedi.

Erhan Usta, Akşener’in masaya dönüşü ile ilgili olarak da "İyi Parti'nin 'sorun çıkaran' o tavrından sonra Millet İttifakı adına çok önemli bir iş yapıldı.” İfadelerini kullandı.

Usta, ayrıca İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlarının kampanya sürecinde Kemal Kılıçdaroğlu birlikte olacaklarını söyledi. “Kılıçdaroğlu ile bir kampanya yürütecekler ve görev alacaklar” dedi.

# meral akşener # altılı masa

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