İyi Parti'de istifa depremi: 25-30 bin üye istifa etti

İyi Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, Meral Akşener'in CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığına itiraz ederek Altılı Masa'dan kalkmasının ardından partide yaşanan istifalar hakkında konuştu.



Akşener'in masadan ayrıldığı süreçte İyi Parti’den 25-30 bin civarında üyenin istifa ettiğini açıklayan Usta, “İyi Parti oy kaybetmiş midir? Olabilir. İlk güne göre çok fazla değişiklik var." dedi.



Erhan Usta, Akşener’in masaya dönüşü ile ilgili olarak da "İyi Parti'nin 'sorun çıkaran' o tavrından sonra Millet İttifakı adına çok önemli bir iş yapıldı.” İfadelerini kullandı.



Usta, ayrıca İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlarının kampanya sürecinde Kemal Kılıçdaroğlu birlikte olacaklarını söyledi. “Kılıçdaroğlu ile bir kampanya yürütecekler ve görev alacaklar” dedi.