Erdoğan'dan kritik Kılıçdaroğlu yorumu: "Hastalık"

Erdoğan, son bir ayda sırf oy tercihleri nedeniyle toplumun tüm kesimlerinin hakarete uğradığını belirterek, "AK Parti'nin özellikle kırsal kesimin oylarıyla bu seçimi kazandığını iddia edecek kadar sefil hale geldiler. Bir taraftan biz Gazi Mustafa Kemal'in partisinin başkanıyız diyeceksin, öbür taraftan Gazi'nin 'köylü milletin efendisidir' ifadesini görmezden geleceksin. Bu ne menem iştir? İşte siz mi bu millete bu şekilde hakaret ediyorsunuz, bu millet de size kırsaldaki de şehirdeki de sandıkta en güzel cevabını veriyor. 14 Mayıs'ın hıncını depremzedelerimizden çıkarmışlardı, 28 Mayıs'ın öfkesini de kırsaldaki vatandaşlarımıza yönelttiler." diye konuştu.

Gazi Mustafa Kemal'in "milletin efendisi" diyerek onurlandırdığı köylülere yönelik hakaretleri kabul etmediklerini vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti: