Gazi ve şehit ailelerinden CHP'ye HDP ile görüşme tepkisi

Gaziler ve Şehit aileleri CHP ve HDP arasındaki seçim pazarlığını kınadı.



Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı üyeleri CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP eş genel başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar'ı ziyaret etmesine tepki gösterdi:

Vakfın Genel Başkanı Lokman Aylar, CHP'nin terör örgütünün izinden ayrılması gerektiğini söyledi:

- Atam izindeyiz, diyen partiniz terör örgütünün izinden derhal dönmelidir. Sayın Kılıçdaroğlu, bunlarla ortaklık edince bu ülkeyi siz mi yöneteceğinizi sanıyorsunuz? Daha iktidar olmadan her şeyinizi kaybedeceğinizi bilmez misiniz? Atatürk'ün partisine, kurduğu Cumhuriyete ve yüce Türk milletine ihanetten derhal geri dönmelisiniz. Biz şehit aileleri ve gazileri olarak bu mukaddes vatanı ne terör odaklarının hain planlarına ne de sizin siyasi ihtiraslarınıza kurban edeceğiz."