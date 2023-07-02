HDP'den yerel seçim açıklaması! Büyükşehirlerde aday çıkartacaklar mı?

Cumhurbaşkanlığı seçiminde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı alan PKK’nın siyasi uzantısı HDP, yerel seçimler hakkında açıklama yaptı. HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, ''Her yerde adayımızı çıkaracağız'' dedi.

Son Güncelleme:

PKK’nın siyasi uzantısı HDP’den yerel seçimlere ilişkin dikkat çeken bir açıklama geldi.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Millet ittifakı adayı olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekleme kararı alan ve seçimlere Yeşil Sol Parti’den giren HDP, yerel seçim kararını açıkladı.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Kurban Bayramı ziyaretleri kapsamında gittiği Van'da düzenlenen programda konuştu. Buldan, “Büyükşehirler başta olmak üzere her yerde adaylarımızı çıkararak bu seçimlerde büyük bir başarı elde etmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.

HDP, 2019 yerel seçimlerinde aralarında İstanbul, Ankara ve İzmir'in de olduğu birçok şehirde aday çıkarmamış, CHP’nin ve İyi Parti’nin adaylarına destek vermişti.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# cumhuriyet halk partisi # halkların demokratik partisi # yerel seçim

Benzer Videolar

Diyarbakır Anneleri'nin bayramda evlatlarına seslendi Diyarbakır Anneleri'nin bayramda evlatlarına seslendi
Siyasi partiler bayramlaştı Siyasi partiler bayramlaştı
Vatan Partisi'nden Kurban Bayramı mesaisi Vatan Partisi'nden Kurban Bayramı mesaisi
CHP'de değişim krizi! CHP'de değişim krizi!
"Rus ruleti Putin'in kazanmasıyla son bulmuştur" "Rus ruleti Putin'in kazanmasıyla son bulmuştur"
CHP'de yerel seçim endişesi başladı CHP'de yerel seçim endişesi başladı
Bir Kuşak Bir Yol Projesi'nin önemi Bir Kuşak Bir Yol Projesi'nin önemi
Ömer Gergerioğlu'ndan FETÖ'cülere destek Ömer Gergerioğlu'ndan FETÖ'cülere destek
"Anayasadan önce kimlik kartlarını değiştirsinler" "Anayasadan önce kimlik kartlarını değiştirsinler"
İyi Parti'de kritik kurultay İyi Parti'de kritik kurultay
TDP resmen CHP'ye katıldı! TDP resmen CHP'ye katıldı!
İmamoğlu adeta meydan okudu İmamoğlu adeta meydan okudu
Çok Okunanlar
1 İstanbul'da hava nasıl olacak?
2 2 Temmuz Resmi Gazete kararları
3 2 malzeme ile her yer kar beyazı!
4 Her gün farkında olmadan kilo alıyoruz!
5 Herkes ikiz sanıyor! Meğer akraba bile değiller