HDP'den yerel seçim açıklaması! Büyükşehirlerde aday çıkartacaklar mı?

PKK’nın siyasi uzantısı HDP’den yerel seçimlere ilişkin dikkat çeken bir açıklama geldi.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Millet ittifakı adayı olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekleme kararı alan ve seçimlere Yeşil Sol Parti’den giren HDP, yerel seçim kararını açıkladı.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Kurban Bayramı ziyaretleri kapsamında gittiği Van'da düzenlenen programda konuştu. Buldan, “Büyükşehirler başta olmak üzere her yerde adaylarımızı çıkararak bu seçimlerde büyük bir başarı elde etmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.

HDP, 2019 yerel seçimlerinde aralarında İstanbul, Ankara ve İzmir'in de olduğu birçok şehirde aday çıkarmamış, CHP’nin ve İyi Parti’nin adaylarına destek vermişti.