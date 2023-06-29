Siyasi partiler bayramlaştı: İsveç'teki provokasyon gündemdeydi

Partilerin bayramlaşmalarında siyasi gündemin öne çıkan başlıkları konuşuldu. Vatan Partisi’nin yanı sıra diğer siyasi partiler de birbirleriyle bayramlaştı.

Bayramlaşmalarda İsveç’teki kışkırtıcı saldırı da gündeme geldi.

Anayasa değişikliği de siyasi partilerin bayramlaşmasında gündeme gelen başka bir başlık oldu.

- Yeni dönemde, geçen dönemden kalma anayasa değişiklik teklifimizi; ailenin güçlendirilmesi, başörtüsüne anayasal güvence ile ilgili anayasa değişiklik teklifimizi inanıyoruz ki Mecliste en güçlü mutabakatla hayata geçireceğiz.

CHP ve AK Parti heyetleri arasında ise seçim sonuçları üzerinden tartışma yaşandı.

- Her ne kadar bugün bayram olduğu için siyaset konuşmuyor olsak da dublajlarla, montajlarla gerçekleştirilen videoların sunulduğu, devlet gücünün bir parti gücüne dönüştürüldüğü, eşitsiz koşullarda yarışıldığı bir seçim oldu.

- Türkiye'de seçimlerin adil, hukuki ve demokratik yapıldığına dair en ufak şüphe değil milletimizde, ülkemizde, dünyada yok. Bunu tüm dünya kabul ederken, kendimizin kabul etmemesi çok inandırıcı değil. Hiçbir hukukiliği ve doğruluğu olmayan ifadelerdir.

HDP ile bayramlaşmayan AK Parti, takvimine HÜDA-PAR’ı aldı. 8 partiyle bayramlaşan AK Parti’nin programında CHP, MHP, Büyük Birlik Partisi, Demokratik Sol Parti, İyi Parti, Vatan Partisi ve Yeniden Refah Partisi de yer aldı.

CHP ise HDP ve Yeşil Sol Parti ile bayramlaşırken MHP, HDP ve HÜDA-PAR ile bayramlaşmadı. MHP’nin İyi Parti ile bayramlaşmaması da dikkat çekti.