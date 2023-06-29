CHP'de değişim krizi! Kılıçdaroğlu çark etti

CHP’de değişim mesajlarının ardından liderlik krizi devam ediyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçimin ardından ilk grup toplantısından “Görevimin başındayım” mesajı vererek genel başkanlık değişimi için kurultayın yolunu kapatmıştı.

Kılıçdaroğlu, şimdi de kurultayı işaret etti. Gazete Duvar’ın haberine göre Kılıçdaroğlu, “Ekrem Bey de dahil olmak üzere elbette her CHP’li, Genel Başkan adayı olabilir” dedi.

- CHP, genel başkanını kurultaylarında seçer… Adaylar çıkar ve yarışırlar… CHP, hiç kimseye altın tabak içinde Genel Başkanlığı sunmaz. Bu davranış CHP’nin geleneğinde yoktur. CHP Kurultaylarında Genel Başkanların yaşından ziyade birikimine, çalışkanlığına, halkla ilişkilerine vs. bakılır. Ekrem Bey de dahil olmak üzere elbette her CHP’li, CHP’ye Genel Başkan adayı olabilir. Bunda hiçbir tereddüdüm yok…

Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerine rağmen aynı röportajda "Kimi değişimler kurumları eskisinden daha geriye düşürebilir" demesi dikkat çekti. Kılıçdaroğlu, "CHP’nin şu an itibariyle kaptanı benim" sözlerini de yineledi.

Bir dönem CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun A takımında yer alan Aydın Milletvekili Bülent Tezcan da yeni bir çıkış geldi. Tezcan, "Seçim bittiği gün Kemal Bey'in 'Yeni dönemde aday olmuyorum. Bu değişimi koordine edeceğim' demesini beklerdik" ifadesini kullandı. CHP’li Tezcan, değişim olmaması halinde yerel seçimlerde İstanbul ve Ankara dahil birçok ili kaybedebileceklerini de söyledi.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, “Kemal Kılıçdaroğlu Genel Başkan olmasaydı çok büyük ihtimalle Ekrem İmamoğlu profilinde birisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olamazdı" sözlerini kaydetmişti. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan da Kaftancıoğlu’na yanıt verdi.