Bahçeli o konu hakkında ilk kez konuştu: "Rus ruleti Putin'in kazanmasıyla son bulmuştur"
Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bahçeli, "Bugün Rusya'da bir Rus ruleti oynanmıştır. Bu tabirin altını çiziyorum. Bu Rus ruleti önemlidir ve bu rulet, Putin'in kazanmasıyla son bulmuştur. Bundan sonra kimse Rus ruletine bu savaş ortamında heves etmesin" dedi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bayram namazının ardından MHP'nin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in Beştepe'deki anıt mezarını ziyaret etti.
Çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bahçeli, İslam aleminin ve Türk milletinin Kurban Bayramı'nı kutlayarak, hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.
Bir çok olayla karşı karşıya kalan Türkiye'nin çevresinde sıcak iklimlerin de bulunduğunu anlatan Bahçeli, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın iklimlerden biri olduğunu işaret etti.
Bayram dolayısıyla Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşın en kısa zamanda barış yoluyla sonlandırılması için temennide bulunan Bahçeli, sözlerini şöyle sürdürdü:
- Tabii küresel güçler boş durmamaktadır. Zaman zaman şahit olduğumuz olaylar olmaktadır. Bunlardan bir tanesi Ukrayna'yla Rusya savaşı devam ederken barış yolunda Birleşmiş Milletler başta olmak üzere, bütün batı ülkeleri destek verip, gayret göstermesi gerekirken şimdi Rusya Federasyonu'nda yeni yeni olayların gelişmesine de fırsat verebilecek tarzda sakinlik ve durgunluk göstermektedirler. Bugün Rusya'da bir Rus ruleti oynanmıştır. Bu tabirin altını çiziyorum. Bu Rus ruleti önemlidir ve bu rulet, Putin'in kazanmasıyla son bulmuştur. Bundan sonra kimse Rus ruletine bu savaş ortamında heves etmesin. Dünyada barışa ihtiyacı var, birliğe ihtiyaç var, mutluluğa ihtiyaç var, sevgiye ve saygıya ihtiyaç var.
Kaynak: Anadolu Ajansı
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