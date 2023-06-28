Bahçeli o konu hakkında ilk kez konuştu: "Rus ruleti Putin'in kazanmasıyla son bulmuştur"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bayram namazının ardından MHP'nin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in Beştepe'deki anıt mezarını ziyaret etti.

Çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bahçeli, İslam aleminin ve Türk milletinin Kurban Bayramı'nı kutlayarak, hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.

Bir çok olayla karşı karşıya kalan Türkiye'nin çevresinde sıcak iklimlerin de bulunduğunu anlatan Bahçeli, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın iklimlerden biri olduğunu işaret etti.

Bayram dolayısıyla Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşın en kısa zamanda barış yoluyla sonlandırılması için temennide bulunan Bahçeli, sözlerini şöyle sürdürdü: