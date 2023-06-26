Ömer Gergerioğlu'ndan FETÖ'cülere destek

Yeşil Sol Parti milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'ndan KHK’lılara ve FETÖ’cülere açık destek geldi. Firari FETÖ’cü Sevgi Akarçeşme’nin Youtube kanalında konuşan Gergerlioğlu, KHK'lıların zulme uğradığını öne sürdü. "KHK'lılar çok önemli bir kırıma, bir soykırıma, tasfiyeye uğruyor." dedi.

FETÖ ve KHK'lılara desteği ile bilinen Yeşil Sol Parti milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, destek söylemlerini yineledi.

KHK'lıların zulme uğradığını öne süren Gergerlioğlu, Zaman gazetesinin eski yazarı, firari FETÖ’cü Sevgi Akarçeşme’nin Youtube kanalında konuştu.

KHK'lılara sahip çıkan Gergerlioğlu, FETÖ ile mücadeleyi hedef aldı.

KHK'lılara destek verilmesi gerektiğini savunan Gergerlioğlu, Kürt sorunu benzetmesi yaptı.

# fetö # ömer gergerioğlu

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