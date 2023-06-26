Ömer Gergerioğlu'ndan FETÖ'cülere destek

FETÖ ve KHK'lılara desteği ile bilinen Yeşil Sol Parti milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, destek söylemlerini yineledi.



KHK'lıların zulme uğradığını öne süren Gergerlioğlu, Zaman gazetesinin eski yazarı, firari FETÖ’cü Sevgi Akarçeşme’nin Youtube kanalında konuştu.



KHK'lılara sahip çıkan Gergerlioğlu, FETÖ ile mücadeleyi hedef aldı.



KHK'lılara destek verilmesi gerektiğini savunan Gergerlioğlu, Kürt sorunu benzetmesi yaptı.



