TDP resmen CHP'ye katıldı! Kılıçdaroğlu ve Sarıgül böyle görüştü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Erzincan Milletvekili ve CHP'ye katılma kararı alan Türkiye Değişim Partisinin (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül ile görüştü.

Sarıgül, Genel Başkanlığını yürüttüğü TDP'nin bugün düzenlediği Olağanüstü Kurultay'da CHP'ye katılma kararı almasının ardından CHP Genel Merkezi'ne geldi.

Genel merkeze gelişinde CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeynel Emre tarafından karşılanan Sarıgül'ü daha sonra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kabul etti.

Yaklaşık 45 dakika süren görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, "Sayın Sarıgül ve arkadaşları, Türkiye Değişim Partisi olarak Cumhuriyet Halk Partisine katılma kararı aldılar. Son derece mutluyuz. Seçimlerde çok sık tekrar ettiğimiz güzel bir sloganımız vardı, 'Birleşe birleşe kazanacağız.' diye. Gerçekten de öyle birleşe birleşe kazanacağız." diye konuştu.

Ayrılıktan değil beraber olmaktan, aynı hedefe yürümekten, cumhuriyeti demokrasiyle taçlandırmaktan, ülke ekonomisini güçlendirmekten, üniversiteleri bilgi üreten kurumlar hale getirmekten, ülkede herkesin huzur içinde yaşayabileceği bir toplumu inşa etmekten yana olduklarını belirten Kılıçdaroğlu, bu birlikteliğe katkı veren Sarıgül ve arkadaşlarına teşekkür etti.

"BUGÜN İTİBARIYLA TDP'LİLER, CHP'YE BİR OY DAHA KAZANDIRMAK İÇİN ÇALIŞACAK"

Mustafa Sarıgül ise "Türkiye Değişim Partimiz, bugün Olağanüstü Kurultayı'nı yaparak Cumhuriyet Halk Partimizde birleşme kararı almıştır. Gün, ayrışma günü değil birleşme günü." dedi.

Kılıçdaroğlu'na bütün Türkiye Değişim Partili arkadaşları adına teşekkür eden Sarıgül, bugün itibarıyla tüm TDP'lilerin kararlı, verimli ve uyumlu şekilde CHP'ye bir oy daha kazandırmak için, yerel seçimlere en iyi şekilde hazırlanmak için canla başla çalışacağını söyledi.

Sarıgül, şunları kaydetti:

- Türkiye Değişim Partili binlerce arkadaşımın, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan'ımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na selamlarını, saygılarını ve birleşme tutanaklarını bugün saygıyla iletiyorum. İnanıyorum ki hep birlikte inançlara saygılı laikliği, ulusal birliği, demokrasiyi, barışı, özgürlüğü ve kültürlerin bir arada anlayış birliği içerisinde yaşayacağı konusundaki çalışmalarımıza birlikte devam edeceğiz. Sayın Genel Başkan'ımız Kemal Kılıçdaroğlu'na bütün Türkiye Değişim Partili arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum, birlikte yol yürümekten de onur ve gurur duyuyorum.

Açıklamanın ardından Sarıgül, CHP Genel Merkezi'nden ayrıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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