CHP'de sular durulmuyor: Yerel seçim endişesi başladı

Seçim yenilgisinin ardından CHP'de değişim mesajları öne çıkıyor. "CHP'yi kurtarma" adı altıında vitrin değişikliği için çağrı yapanların arasına Genel başkan yardımcılığı yapan Bülent Tezcan da katıldı. Tezcan, "Önce lider değişmeli' dedi.

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Öte yandan parti içindeki hesaplaşmalar yerel seçimler için de endişe yarattı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Tahsin Tarhan, "iç çekişmeler devam ederse yerel seçimleri kaybedebiliriz" dedi.

İç hesaplaşmaların kamuoyuna yansıdığı CHP'de gündem değişim.

Kurucu ilkelerinin üstünü çizen CHP için yeni bir yüz arayışı var. Bu tartışmalara parti sözcülüğü, genel başkan yardımcılığı gibi görevler üstlenen Aydın Milletvekili Bülent Tezcan da dahil oldu.

BBC Türkçe'ye konuşan Tezcan, "siyaset yapma biçimini değiştirmek zorundayız" dedi. Önce liderin değişmesi gerektiğini ifade etti.

Moral bozukluğunu ortadan kaldıracak bir çıkışa ihtiyaç olduğunun savunan Tezcan, Kılıçdaroğlu'nun ikna edilmesi gerektiğini söyledi. "Sayın Genel Başkanın 2010 yılındaki heyecana ve bugün geldiğimiz noktaya bakarak bu karara varacağına inanıyorum." dedi.

Öte yandan parti içindeki hesaplaşmalar yerel seçimler için de endişe yarattı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tahsin Tarhan, "iç çekişmeler devam ederse yerel seçimleri kaybedebiliriz" ifadelerini kullanıldı.

# chp # ekrem imamoğlu # kemal kılıçdaroğlu

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