Bir Kuşak Bir Yol Projesi'nin önemi | Koray Kamacı ve Doğan Akdeniz değerlendirdi
Tarihçi - Yazar Koray Kamacı ve Akademisyen - Yazar Doğan Akdeniz, Ulusal Kanal'a konuk oldu. Rusya'daki Wagner krizinden Zengezur koridoruna önemli değerlendirmelerde bulundular.
Tarihçi - Yazar Koray Kamacı ve Akademisyen - Yazar Doğan Akdeniz, Ulusal Kanal'da yayınlanan Günlük programına konuk oldular.
Kamacı ve Akdeniz Wagner krizinden, Zengezur'a, Bir Kuşak Bir Yol Projesi'nden 11 - 12 Temmuz'da yapılacak NATO Zirvesi'ne önemli yorumlarda bulundular.