Bir Kuşak Bir Yol Projesi'nin önemi | Koray Kamacı ve Doğan Akdeniz değerlendirdi

Tarihçi - Yazar Koray Kamacı ve Akademisyen - Yazar Doğan Akdeniz, Ulusal Kanal'a konuk oldu. Rusya'daki Wagner krizinden Zengezur koridoruna önemli değerlendirmelerde bulundular.

Son Güncelleme:

Tarihçi - Yazar Koray Kamacı ve Akademisyen - Yazar Doğan Akdeniz, Ulusal Kanal'da yayınlanan Günlük programına konuk oldular.

Kamacı ve Akdeniz Wagner krizinden, Zengezur'a, Bir Kuşak Bir Yol Projesi'nden 11 - 12 Temmuz'da yapılacak NATO Zirvesi'ne önemli yorumlarda bulundular.

# Koray Kamacı # Doğan Akdeniz

Benzer Videolar

Ömer Gergerioğlu'ndan FETÖ'cülere destek Ömer Gergerioğlu'ndan FETÖ'cülere destek
"Anayasadan önce kimlik kartlarını değiştirsinler" "Anayasadan önce kimlik kartlarını değiştirsinler"
İyi Parti'de kritik kurultay İyi Parti'de kritik kurultay
TDP resmen CHP'ye katıldı! TDP resmen CHP'ye katıldı!
İmamoğlu adeta meydan okudu İmamoğlu adeta meydan okudu
İmamoğlu CHP Genel Başkanı mı olacak? İmamoğlu CHP Genel Başkanı mı olacak?
İmamoğlu değişimde ısrarcı İmamoğlu değişimde ısrarcı
CHP'de değişim kavgası giderek büyüyor CHP'de değişim kavgası giderek büyüyor
CHP'de 81 il başkanından ortak açıklama CHP'de 81 il başkanından ortak açıklama
CHP'de il başkanlarıyla toplantı yapıldı CHP'de il başkanlarıyla toplantı yapıldı
İyi Parti Altılı Masa'dan ayrılıyor mu? İyi Parti Altılı Masa'dan ayrılıyor mu?
"Neredeler şimdi? Kayıplar" "Neredeler şimdi? Kayıplar"
Çok Okunanlar
1 27 Haziran Resmi Gazete kararları
2 Merdan Yanardağ adliyeye sevk edildi
3 Belarus'ta orduya "savaşa hazır olun" emri
4 Merdan Yanardağ tutuklandı!
5 İl il bayram namazı saatleri