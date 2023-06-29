Vatan Partisi'nden Kurban Bayramı mesaisi: Gündemde "gender" ifadesi vardı

Bayramın ikinci günü Vatan Partisi'nde de bayramlaşma trafiği yoğun oldu. Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı başkanlığındaki heyet, bayram ziyareti için gelen 9 siyasi partinin temsilcilerini, Parti Genel Merkezi'nde ağırladı. Heyetler arası görüşmelerin gündeminde "gender" ifadesi vardı.

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Vatan Partisi Genel Merkezi'nde siyasi partilerle bayramlaşıldı. Vatan Partisi’nin heyetinde Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı, Genel Sekreter Yardımcısı Berke Mustafa Berkil, Öncü Kadın Merkez Karar Kurulu üyesi Şule Uncu yer aldı.

Özgür Bursalı bayramlaşmaya gelen AK Parti heyetine TC kimlik kartlarında yer alan "toplumsal cinsiyet" kavramının tehlikesine dikkat çekti. Bursalı kimlik kartlarından "gender" ibaresinin çıkarılarak yenilenmesini, eski kimliklerin toplatılmasını gerektiğini aktardı.

AK Parti heyetine başkanlık eden, AK Parti Ankara Milletvekili Murat Alparslan da en küçük ayrıntıların bile titizlikle incelenmesi gerektiğini vurguladı. Alparslan, Vatan Partisi'nin bu konudaki çıkışlarını da özenle takip ettiklerini söyledi.

Genel Sekreter Özgür Bursalı, siyasi parti temsilcileri ile Vatan Partisi Genel Başkanı Doktor Doğu Perinçek'in LGBTİ propagandasına izin veren barolara tepki gösterdiği açık mektubu paylaştı.

Siyasi partilerle yapılan karşılıklı bayramlaşmada milli konularda birlik ve beraberlik vurguları öne çıktı.

Bayram görüşmesi çerçevesinde yapılan siyasi değerlendirmelerde de siyasi partiler Vatan Partisi'nin geleneğine ve duruşuna dikkat çekti.

# Özgür Bursalı # vatan partisi # ak parti

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