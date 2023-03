İşte gerçek yüzleriyle, Kılıçdaroğlu'nun 'sofra'sında yer alanlar

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada Altılı Masa'daki diğer parti genel başkanlarının isimlerini tek tek zikrederek övgü dolu sözler söyledi. “Bilge”, “mert”, “entelektüel”, “cesur”...





AKŞENER DÖNEMİNDE YÜKSELEN FETÖ

ABD dayatmasıyla masaya geri oturan Meral Akşener'le “aramızda sorun yok” imajı çizmeye gayret eden Kılıçdaroğlu “Meral Hanım merttir” dedi.





Türkiye Meral Akşener’i, Tansu Çiller döneminde tanıdı. 8 Kasım 1996 - 30 Haziran 1997 tarihleri arasında İçişleri Bakanlığı yaptı. Bu dönemde FETÖ’cü polisler hızla yükseldi.





GENELKURMAY’I DİNLETEN GLADYO’NUN KRALİÇESİ

İçişleri Bakanlığı görevine getirilen Meral Akşener'in ilk işlerinden birisi Emniyet’te üst düzey değişiklikler yapmak oldu. FETÖ sırtını Akşener’e dayayarak paralel devlet yapılanmasını örgütlemeye başlamıştı. Emniyet içinde özel bir birim Genelkurmayı dinledi!



FETÖ'nün 4. Uluslararası Türkçe Olimpiyatlarının final gecesine katılan Akşener, Fetullah Gülen'i öve öve bitiremedi.



EKONOMİYİ BATIRAN 'KURTARICI'

Kılıçdaroğlu DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan için “gibi genç bir liderle Türkiye'nin perişanlığına son vereceğiz” dedi. İşte Kılıçdaroğlu’nun Türkiye’yi ekonomik buhrana sokan kurtarıcısı…





TÜRKİYE'Yİ BAĞIMLI HALE GETİRMENİN ARACI: ALİ BABACAN

Babacan, Türkiye'nin ekonomik bağımsızlığını yitirmesi için elinden geleni yaptı. Üretimi değil borç bulmayı öne çıkardı. IMF programını harfiyen uyguladı. 2008 sonrası değişen şartlarda önüne konulan ikinci IMF programını devreye almak isterken görevden el çektirildi. En kritik özelleştirmeler onun döneminin eseri.



Babacan'ın hâlâ görevde olduğu 2015 yılına kadar yaklaşık 50 milyar dolarlık özelleştirme yapıldı. Türk bankacılık sektörünün yüzde 50'si, İstanbul Borsası'nın yüzde 60'ı yabancıların kontrolüne geçti. Tütün ve sigortacılıkta da yabancılar yüzde 80'lere yakın oranda hakim konuma ulaştı.





MADIMAK'I KIŞKIRTAN 'BİLGE'

Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu için “bilge ve cesurdur” dedi. İşte Madımak katliamını kışkırtan o bilge…





KARAMOLLAOĞLU'NDAN KATLİAMCILARA: GAZANIZ MÜBAREK OLSUN!

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 1993'te 33 aydın ve iki otel görevlisinin hayatını kaybettiği Madımak Katliamı sırasında Refah Partisi'nden Sivas Belediye Başkanıydı. Halkı kışkırtan konuşmalarının yanı sıra Karamollaoğlu bugün de yaptığı açıklamalarda katliama önderlik edenlere karşı mesafe koymuyor.



Olaylar sırasında “gazanız mübarek olsun” dediği için suçlanan Karamollaoğlu, bunun bir ‘dil sürçmesi’ olduğunu da savundu.

ABD'NİN ANKARA'DAKİ 'ENTELEKTÜELİ'

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun entelektüel birikiminden oldukça etkilenen Kılıçdaroğlu için Davutoğlu’nun o birikimini çıkarttık. İşte ABD’nin Ankara’daki ‘entelektüeli…



Libya'da ABD'nin iç kışkırtmayla Kaddafi'yi devirmesi sırasında “Türk modeli bavulla para yardımı” soru önergesine yanıtında “Libya halkının yanı olduklarını” söylüyor. Bu durum Türkiye'nin Libya’dan tamamen dışlanmasıyla sonuçlandı.



Olayların başladığı dönemde Davutoğlu, Şam’a gitti. Suriye yönetimi ile masaya oturdu. Suriyeli yetkililer, ziyareti şöyle anlattı: “Müslüman Kardeşler’in hükümete ortak edilmesini istedi. Elinde bir de ‘bakanlar kurulu listesi’ vardı. Bütün kritik bakanlıklar Müslüman Kardeşler’e veriliyordu.”



Davutoğlu terör örgütü PYD’nin lideri Salih Müslim’i Ankara’ya davet ederek ağırladı. Müslüm’ün tüm masraflarını devlete ödetti. Davutoğlu, PYD’yi Esad yönetimine karşı harekete geçirmek için çaba gösterdi.



Mısır’la ilişkiler de Davutoğlu döneminde bozuldu. Davutoğlu’nun tutumu yüzünden bozulan ilişkiler İsrail’e yaradı.





ABD'NİN DAVUTOĞLU ÜZÜNTÜSÜ: ABD, TÜRKİYE'DEKİ ADAMINI KAYBETTİ

Türkiye'nin Atlantik'ten kopması ve içeride terör entrümanlarına mücadeleyi yükselttiği dönemde görevden alındı. ABD derin devletinin seslerinden Foreign Policy'deki yazının başlığında Davutoğlu için “ABD, Türkiye'deki adamını kaybetti” denmişti.





GENÇ, DİNAMİK 'NURCU'

Kılıçdaroğlu'nun “genç ve cesur” lideri Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın Nurculara övgüsü de arşivlerde.





GÜLTEKİN UYSAL'IN SAİD NURSİ HAYRANLIĞI

2014 yılında Nurcuların gazetesi Yeni Asya'ya röportaj veren Uysal, “Türkiye’nin bugün Said Nursî modeline ihtiyacı olduğunu” söylemişti. FETÖ'nün de köklerini oluşturan Nurcu Said Nursi'yi de her fırsatta övmüştü.



Yeni Asya yazarı Kazım Güleçyüz de Uysal'ın, Yeni Asya Gazetesinin Said Nursi ile ilgili bir etkinliğe katılmasını kaleme alan yazısı dikkat çekici. Güleçyüz, Uysal'ın etkinliğe katılmasının “tenkit değil, tebrik edilmesi gereken bir davranış” olduğunu yazıyor.