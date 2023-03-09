İyi Parti'den HDP ile diyaloğa yeşil ışık: "Kılıçdaroğlu'na karışamayız"

Demirtaş’ın Akşener’e sıcak mesajlar verdiği açık mektubuna İyi Parti karşılık verdi. İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem, ortak cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun HDP ile diyaloga girmesini Halk TV yayınında değerlendirdi. Erdem, Kılıçdaroğlu’nun HDP ile ilişkisine saygılı olduklarını söyledi:

- Genel Başkan hep şunu söyler biz siyasi partilerin birbirleriyle ilişkilerine karışamayız böyle bir saygısızlığımız olamaz bir kere siyasetteki ve insan ilişkilerindeki en önemli şeylerden başında saygı gelir. Dolayısıyla dün de kendisi açıkladı biz sayın Kılıçdaroğlu yahut CHP'nin HDP ile olan diyaloğuna karışmaz, karışamayız yada diğer dört partininkine de.

Erdem, demokratik taleplerin konuşulması ile masaya dahil olmanın farklı konular olduğunu belirtti:

- Yine hukuka, adalete, demokrasiye tutunuyoruz biz. Onun için değerlerimiz ortak ama bakın diyalog başka dinlemek başka bu diyalog sonucunda efendim demokratik anlamda önerilen şeylerin konuşulması ve değerlendirilmesi başka ama masaya dahil olmak daha doğrusu ittifaka dahil olmak başka.

Terör hükümlüsü Selahattin Demirtaş’ın Meral Akşener’e yazdığı mektubu siyasi metodundan dolayı değerlendirmek istemediğini kaydeden İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı, Belediyelere kayyum atanmasına ve AİHM kararlarına uyulmamasına karşı olduklarını vurguladı: