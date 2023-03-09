Vatan Partisi FETÖ'cüye tepki gösterdi

Firari FETÖ’cü Turgay Karagöz, tribün kışkırtması yapmaya çalıştı. Karagöz, Vatan Partisi’ni ve Vatan Partisi’ne üye olan Bursaspor Eski Yönetim Lideri Emin Adanur’u hedef aldı. Vatan Partisi, firari FETÖ’cüye tepki gösterdi.

Bursaspor-Amedspor maçında yaşanan olayların ardından FETÖ’cüler, kışkırtmayı sürdürmek istedi.

Firari FETÖ’cü Turgay Karagöz, sosyal medyadan bir paylaşım yaptı. Karagöz, Vatan Partisi’ni ve Vatan Partisi’ne üye olan Bursaspor eski Yönetim Lideri Emin Adanur’u hedef aldı.

FETÖ’cü Karagöz, Bursa’daki tribün olaylarını anlamak için Vatan Partisi’ne katılan tribün liderlerine bakmak gerektiğini ifade etti. Paylaşımında Vatan Partisi Bursa İl Başkanlığı’nın üye katılım törenine ait fotoğraflarına da yer verdi.

FETÖ’cü Karagöz’e firari FETÖ’cüler Emre Uslu ve Adem Yavuz Aslan sahip çıktı.

Firari FETÖ’cülerin kışkırtmasına Vatan Partisi tepki gösterdi. Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı sosyal medya paylaşımında “FETÖ'nün firari operasyon elemanı konuşmuş” dedi:

- Sizin sahte denklemlerinizi, Gladyonuzu 2014'de yerle bir ettik, Silivri duvarlarınızı başınıza yıktık. Bursa'daki kışkırtmalar da sizin efendilerinizin, ABD'nin gizli karargâhlarında planlıyor. Vatan Partisi'ne, Emin Adanur'a ve arkadaşlarımıza diş geçiremezsiniz. Dişleriniz söküldü.

Vatan Partisi Bursa İl Başkanı Dilek Çınar ve Vatan Partisi’ne üye olan Bursaspor eski Yönetim Lideri Emin Adanur da tepkisini dile getirdi:

- Vatan Partisi'nin büyümesi bu FETÖ firarisinin canını acıtmış zırvalamaya başlamış. Bursaspor tribünlerini kullanarak yapmaya çalıştığınız kışkırtmaları, tertipleri ortaya döktük. Biz efendilerinizi eze eze yürüyoruz. Sen sosyal medyada ötmeye devam edebilirsin.

Emin Adanur ise sosyal medya paylaşımında şunları söyledi:

- Birazcık Bursa'yı ve Bursaspor'u tanısanız, şu yazdığınıza kendiniz bile inanmazsınız.
# vatan partisi # Bursaspor # fetöcü

Benzer Videolar

"HDP desteğiyle Cumhurbaşkanı Yardımcısı olacaksınız" "HDP desteğiyle Cumhurbaşkanı Yardımcısı olacaksınız"
"FETÖ artıkları da o karargahta" "FETÖ artıkları da o karargahta"
Avrupa Kılıçdaroğlu'nun başını okşadı Avrupa Kılıçdaroğlu'nun başını okşadı
"İşin sürekli olduğu yerde işçi geçici olamaz" "İşin sürekli olduğu yerde işçi geçici olamaz"
HDP kapatma davasında süreç nasıl işleyecek? HDP kapatma davasında süreç nasıl işleyecek?
Saadet Partisi ve İyi Parti'den HDP desteği: "Ziyaret etmemek büyük eksiklik olur” Saadet Partisi ve İyi Parti'den HDP desteği: "Ziyaret etmemek büyük eksiklik olur”
Depremzedelerin dönüşü nasıl olacak? Depremzedelerin dönüşü nasıl olacak?
TGB 2. Kütüphaneyi açtı TGB 2. Kütüphaneyi açtı
Dünya basını Altılı Masa adaylığını nasıl gördü? Dünya basını Altılı Masa adaylığını nasıl gördü?
HDP'den Altılı Masa'nın adayına destek HDP'den Altılı Masa'nın adayına destek
Kılıçdaroğlu'ndan CHP kürsüsüne veda Kılıçdaroğlu'ndan CHP kürsüsüne veda
Altılı Masa FETÖ'cüleri bayram ettirdi Altılı Masa FETÖ'cüleri bayram ettirdi
Çok Okunanlar
1 Prof. Dr. Naci Görür İstanbul depreminde o tarihi vurguladı!
2 Kahramanmaraş'ta deprem
3 Ulusal Kanal'ı sosyal medyada takip edin
4 İşte güncel EYT banka promosyonları
5 Altın fiyatları bugün ne kadar? (9 MART 2023)