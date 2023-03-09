Vatan Partisi FETÖ'cüye tepki gösterdi

Bursaspor-Amedspor maçında yaşanan olayların ardından FETÖ’cüler, kışkırtmayı sürdürmek istedi.



Firari FETÖ’cü Turgay Karagöz, sosyal medyadan bir paylaşım yaptı. Karagöz, Vatan Partisi’ni ve Vatan Partisi’ne üye olan Bursaspor eski Yönetim Lideri Emin Adanur’u hedef aldı.



FETÖ’cü Karagöz, Bursa’daki tribün olaylarını anlamak için Vatan Partisi’ne katılan tribün liderlerine bakmak gerektiğini ifade etti. Paylaşımında Vatan Partisi Bursa İl Başkanlığı’nın üye katılım törenine ait fotoğraflarına da yer verdi.



FETÖ’cü Karagöz’e firari FETÖ’cüler Emre Uslu ve Adem Yavuz Aslan sahip çıktı.



Firari FETÖ’cülerin kışkırtmasına Vatan Partisi tepki gösterdi. Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı sosyal medya paylaşımında “FETÖ'nün firari operasyon elemanı konuşmuş” dedi:

- Sizin sahte denklemlerinizi, Gladyonuzu 2014'de yerle bir ettik, Silivri duvarlarınızı başınıza yıktık. Bursa'daki kışkırtmalar da sizin efendilerinizin, ABD'nin gizli karargâhlarında planlıyor. Vatan Partisi'ne, Emin Adanur'a ve arkadaşlarımıza diş geçiremezsiniz. Dişleriniz söküldü.

Vatan Partisi Bursa İl Başkanı Dilek Çınar ve Vatan Partisi’ne üye olan Bursaspor eski Yönetim Lideri Emin Adanur da tepkisini dile getirdi:

- Vatan Partisi'nin büyümesi bu FETÖ firarisinin canını acıtmış zırvalamaya başlamış. Bursaspor tribünlerini kullanarak yapmaya çalıştığınız kışkırtmaları, tertipleri ortaya döktük. Biz efendilerinizi eze eze yürüyoruz. Sen sosyal medyada ötmeye devam edebilirsin.

Emin Adanur ise sosyal medya paylaşımında şunları söyledi: