Perinçek: "FETÖ artıkları da o karargahta"

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ABD'nin Ankara'daki gizli karargahını Türkiye'nin gündemine taşıdı, önemli tespitlerde bulundu.



Perinçek, Altılı Masa'dan noter masası diye kalkan, bir gün sonra tekrar Altılı Masa'ya dahil olan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener için çarpıcı bir benzetmede bulundu:

- Gladyo kraliçesi sonu geldi. ABD dedi siz masayı dağıtamazsınız. Kedi yavrusu gibi Akşener masaya geri konuldu. Ne yapacak iyi partililer HDP'nin PKK'nın yanına oturtuldular.

Çıkış Yolu Programında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı da ele alındı:

- Kılıçdaroğlu kazanamayan aday olarak tespit ediliyor. Her şey ABD'nin dediği gibi olmadı üzerini çizmişti yeniden aday gösterdi. Erdoğan'ın üzerini çizmişti bakalım şimdi ne yapacak. ABD Türkiye'de kontrolü kaybetti. Geri çekilerek kendi adına yeni mevziler bulmaya çalışıyor. İmamoğlu dedi olmadı mesela

Vatan Partisi Genel Başkanı, Altılı Masa'nın Türkiye'ye çözüm vaat etmediğini söyledi.



Perinçek, AK Parti hükümetinin ABD'nin ile yürüttüğü dış politikayı da eleştirdi: