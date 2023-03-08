Demirtaş'tan Akşener'e açık mektup: "HDP desteğiyle Cumhurbaşkanı Yardımcısı olacaksınız"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Altılı Masa'ya geri dönmesiyle birlikte masanın gizli ortağı HDP'nin ittifakta açıkça yer alıp almayacağı gündemde…





MERAL AKŞENER’E AÇIK İTTİFAK ÇAĞRISI

Terör tutuklusu eski HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş, Akşener’e hitaben sosyal medyadan yayınladığı açık mektupta, Akşener'e mesajlar verdi. Demirtaş, seçimin, HDP’nin desteğiyle kazanılabileceğini ima etti:

-HDP destek kararı alırsa Sayın Kılıçdaroğlu çok yüksek olasılıkla Cumhurbaşkanı olacak ve siz de Cumhurbaşkanı Yardımcısı olacaksınız. Ayrıca partiniz birkaç bakanlık görevi üstlenecek.

Demirtaş, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın HDP’nin katkılarıyla seçildiğini hatırlattı. “Millet İttifakı'nın belediye başkanlarının kazanmasını sağlayan HDP oyları için “istemem” demediğinizi de hatırlatırım” ifadelerini kullandı.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığının açıklanmasının ardından HDP’den Kılıçdaroğlu’na ittifak görüşmesi için davet gelmişti. HDP Eş Başkanı Mithat Sancar ve terör tutuklusu Selahattin Demirtaş, “Kılıçdaroğlu’nu HDP’ye bekliyoruz” açıklaması yapmıştı. CHP’den HDP’nin davetine gelirken, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener de “CHP görüşebilir” diyerek HDP’ye yeşil ışık yakmıştı.