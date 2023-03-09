İmamoğlu, Cumhurbaşkanı yardımcılığıyla ilgili ilk kez konuştu!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 545 İETT personelinin kadroya geçişi kapsamında İETT İkitelli Garajı'nda düzenlenen törene katıldı.

Tören sonrasında basın mensuplarının seçim gündemiyle ilgili sorularını yanıtlayan İmamoğlu, şunları belirtti:

- Önümüze bakıyoruz. Çok güzel günler bizi bekliyor. Çok zor bir zamandan geçiyoruz. Başta deprem bölgesinde yaşananlardan ötürü az önce konuşmamda da söyledim. Bir yandan güzel İstanbul'umuzun her konusuna hakim işlerimizi yönetirken bir yandan da deprem bölgesiyle ilişkimizi ve diyaloğumuzu en güçlü şekilde devam ettireceğiz ki artık meseleye bütünüyle Türkiye politikaları üzerinden de eğilmemiz gereken bir zaman dilimi içerisindeyiz. Bu bağlamda, hem de bu sürecin olgunlaşmasına çok yüksek bir biçimde katkı sunan cumartesi günü Sayın İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener hanımefendiyi Hatay ziyaretinde oradaki koordinasyon merkezimizde ağırlayacağız. Yine 13. Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Kılıçdaroğlu beyefendiyi de salı günü yine Hatay'da ağırlayacağız ve orada deprem bölgesine dönük ve Türkiye'nin deprem meselesine dönük süreçleriyle ilgili çözümlerimizi, çalışmalarımızı paylaşıyor olacağız. Artık sahayı konuşacağız, memleketimizi konuşacağız. Dirençli, dayanıklı şehirleri çocukları, gençleri, kadınları, eğitimi bütün konuları konuşuyor olacağız. İstanbul büyük bir merkez burada ürettiklerimiz ve üreteceklerimizi de bu sahada paylaşıyor olacağız. Bu yolculukta hem ben hem Sayın Mansur Yavaş arkadaşım olmak üzere altılı masaya, altı lidere katkı sunan, Cumhurbaşkanı adayımızın da 14 Mayıs'ta cumhurbaşkanı olması için elinden geleni yapan bir süreç tarifiyle güçlü bir yolculuğa başladık. Hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum, memleketimize ve milletimize şimdiden güzel bir gelecek sağlasın diliyorum.

Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı ve kampanya çalışmalarına dair soruları da yanıtlayan İmamoğlu, şunları kaydetti:

- Ben şu anda makam tarifi veya o tür süreçlerle alakalı hiçbir duyguya sahip değilim. Tek duygum var, 14 Mayıs'ta seçimi kazandıracak aklı, stratejiyi, çalışma yürekliliğini ortaya koyan insanlar olmak. Hep ne söyledim: Ben bu sürecin en çalışkan neferi olacağım. Bunu sahada göreceksiniz. Çalışıyoruz, genel merkezler çalışıyor. Bizler çalışıyoruz. Cumhurbaşkanı adayımız çalışıyor. Bunların sistemli bir biçimde bir araya geldiği, koordine edildiği bir akılla, geleceği o anlamda tasarlarız. Bugünden onunla ilgili söyleyecek çok fazla bir şeyimiz yok.

2024 yerel seçimleri ile ilgili soruya da yanıt verem İmamoğlu" O kadar uzun vadeli şeyleri konuşmak keşke mümkün olsa. İki günde, üç günde bile neler yaşıyoruz. Şimdi, sadece bugünden her şey çok güzel olacak diyeyim." ifadelerini kullandı.

Altılı masada yaşananları da değerlendiren Ekrem İmamoğlu, şunları söyledi:

- Meseleyi şöyle okuduk biz, Her ne olursa olsun en doğru şekilde ayrışmadan, bütünleşerek yola devam etme meselesi. Çünkü, bu işin kurucusu olan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve Sayın Meral Akşener'in en güçlü lokomotifi olması gerektiği inancıyla biz onlara nasıl katkı sunarız bakışıyla bir arada olduk. Doğru bir şekillenme oldu. Her şey çok güzel olacak.

İmamoğlu, İSKİ'yle ilgili toplantıdan geldiğini belirterek "Tabii ki susuzluk alarmıyla ilgili bir sorun henüz İstanbul'un gündeminde yok. Ama gerçekten son 25 yılın en kurak dönemini yaşıyor İstanbul ve bütün ülke. Yani bu işin İstanbul'u yok. Bursa'da da bazı barajlar kurudu. İstanbul Ankara da çok dibe indi. Haritaya baktığınızda kuraklık bütün coğrafyanın sorunu. İSKİ'de yaklaşık bir buçuk iki saat bu sabah bunun toplantısını yaptık. Belli tedbirlerimiz var, tasarruftan birçok hususa kadar. Bunlarla ilgili açıklamalarımız olacak." dedi.