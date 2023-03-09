Bakan Kurum: "Enkaz kaldırma çalışmaları 2-3 ayda biter"

Depremin vurduğu kentlerin ayağa kaldırılması için çalışmalar devam ediyor. Son bilgileri bir televizyon programına katılan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum açıkladı:

- Hasar tespitler çerçevesinde 1 milyon 701 bin bina incelendi. Hasarlı, hasarsız bütün binalar incelendi. Bu, 5 milyon 10 bin bağımsız bölüme tekabül ediyor. 277 bin 971 binamız ve bunun karşılığı 817 bin 748 bağımsız bölüm acil yıkılacak, ağır hasarlı, yıkık ya da orta hasarlı olarak tespit edildi. Konut olarak baktığınızda 653 bin konutumuz acil, ağır, yıkık veya orta hasarlı olarak tespit edilmiş.

Kamu binalarında depremin etkisini en aza indiren izolatör sistemi kullanılacak.

Devletimiz, Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde buradaki vatandaşlarımızın omuzundan elini çekmeyecek. Hiçbir sözümüzden geri durmadık. Referansımız geçmişte yaptığımız işler. Her bakanlığımız kurumumuz eşzamanlı çalışmalar yürütüyor. Sayın Cumhurbaşkanımız talimatını verdi. Kamu binalarının deprem izolatörlü yapılması noktasında çalışma yapılıyor. İzolatör depremin etkisini azaltıyor. Hatay'dan yola çıkacak olursak, kültürümüzün yansıması, tarihi binalarımızı merkeze alacağız. Aslına uygun şekilde tarihimizi ayağa kaldıracağız. Yeni deprem yönetmeliğiyle, tüm tedbirleri alarak binalarımızı yerine yapmak istiyoruz. Tarihi binalarımızın etrafına meydanlarımızı, yeşil alanlarımızı koyacağız. Çevresinde uygun alanlarda zemin artı 3 ya da 4 katı geçmeyecek şekilde planlama yapacağız. 1 yıl içerisinde etap etap konut teslimini yapacağız. Hem rezerv hem merkezde başlayacağız. Rezervde inşaatlarımız başlatıldı. Şehir merkezinde enkaz kalkmasına müteakip 1 yıl hedefi koyuyoruz. 1 yılda bitecekler var, 1 yılı aşacaklar var. Büyük çoğunluğu 1 yıl içerisinde kuracağız. 11 ilde aynı anlayışla şehirlerimizi yeniden ayağa kaldıracağız.

Depremden sonra TOKİ binaları dayanıklılığıyla dikkat çekti. Peki TOKİ konutları nasıl yapılıyor?

- 11 ilimizde 143 bin TOKİ konutumuz vardı. 1 tane vatandaşımızın burnu kanamadı. TOKİ yetkin bir kuruluşumuz. Ben de eski bir TOKİ çalışanıyım. Biz sahayı iyi biliyoruz. Bir inşaat nasıl yapılır, nasıl yapılmalı. En doğru zemine, en doğru teknik ile yapıyoruz. Temel sisteminizi ve tekniğinizi doğru seçmeniz gerekiyor. Perdelemenin yoğun olduğu bir sistem ile inşaları gerçekleştiriyoruz. Bu binaların hepsi yapılırken sıvılaşma riski var mı yok mu? Hepsine bakıyoruz. Biz İzmir'de de bina yaptık. Ancak zemin sıvılaşması olduğu için zemin güçlendirmesi yaptık. Hasar alan binalar elbette oldu, ancak yıkılan binamız yok. Burada bina görevini tamamlandı vatandaşımızın can ve mal güvenliğini sağlayarak.

Yeni yerleşim yerlerinin bütün etütlerini yapıyoruz. Biz de etkin bir denetim sistemi var. Hem arkadaşlarımız, hem de müşavir firmalar var. Bu müşavir firmalar, temel dökülmeden önce kalıbı teslim eder. Uygunluğa bakar. Sonra temel betonu dökülür. Burada herhangi bir sorun var mı, diye kontrol yapılıyor. Sonra kalıba geçilir. Kalıp konur. 'Evet buraya beton dökebilirsiniz' iznini verdikten sonra beton dökülür. Biz çip sistemini getirdik. Betonun nerenin nereye döküldüğünün kaydını alıyoruz. Deprem esnasında hangi beton dökülmüş vs hepsine bakıyoruz. Numune alıyoruz. Bu numunenin beton dayanımına bakıyoruz. Hem betonun kalitesini kontrol ediyoruz, hem dayanımı sağlıyor mu, sağlamıyor mu ona bakıyoruz.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kentsel dönüşüm projelerinde yapılan kira yardımlarının miktarını da açıkladı. İstanbul'da 1 milyon 500 bin konutun kentsel dönüşüm kapsamında yeniden inşa edilmesi de öngörülüyor: