Kılıçdaroğlu danışmanını korudu! Eleştirenleri ise eleştirdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Perinaz Mahpeyker Yaman’ın genel başkan danışmanı olarak atanmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

"O GÜNLER KOŞULLARINDA ARAŞTIRMA YAPACAK ZAMANIM YOKTU"

halktv.com.tr yazarı Fikret Bila'ya konuşan Kılıçdaroğlu çok önemli açıklamalarda bulundu.

- Sosyal medyada Atatürk’e ve size ağır ifadeler kullanan Perinaz Yaman’ı neden danışmanlığa atadınız?

- O günler koşullarında araştırma yapacak zamanım yoktu. Bu mesajlarını bilseydim elbette atamazdım.

Açıklamasının devamında Kemal Kılıçdaroğlu:

- AK Parti Kadın Kolları’nda çalışmış. Hayatın gerçeğini görmüş CHP’ye geçmek ve CHP için çalışmak istiyor' dediler. Batman’da desteği olan bir isim, bu ilde katkısı olur diye önerildi. Ben de o günlerde bir gün bir ilde, ertesi gün başka ilde çalışıyorum. Oradan oraya koşturuyorum. İncelemeye zamanım yoktu.

“ETKİLİ OLAN İSİMLERDEN SEÇİYORDUK“

Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

- Danışmanları bölgelerinde etkili olan isimlerden seçiyorduk ki seçim öncesi gidip orada çalışsınlar. Çoğu bu amaçla alınmıştır. Seçimden sonra da hepsinin görevi bitti. Kamudan gelen danışman arkadaşlarımız hariç.

DANIŞMANINI KORUDU!