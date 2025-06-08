Kemal Kılıçdaroğlu göreve dönecek mi?

CHP yönetimi kurultay davasına karşı izlenecek yol haritasını belirlemek için il başkanlarını Ankara'ya çağıracak. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bu adımla 30 Haziran'daki kurultay davası öncesinde "örgüt yanımda" mesajı verecek. Genel Merkez, kurultayın iptal edilmesi ihtimalinde eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun görevi kabul etmemesi için baskıyı arttırıyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, bayramdan sonra il başkanlarını Ankara’ya çağıracağı öğrenildi.



CHP Genel Merkezi 30 Haziran'da görülecek iptal davasındaki olasılıklara ilişkin hazırlık yapıyor.

Mahkemenin "Mutlak Butlan" kararı vermesi durumunda önceki Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden Genel Başkanlık koltuğuna dönmesinin önü açılıyor.

Genel Merkez kurultayın iptal edilmesi durumunda eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun görevi kabul etmemesini istiyor. Ancak bu konuda tereddütler de var.

Milliyet'in haberine göre CHP'li bir kurmay "Kemal Bey’den beklenen görevi kabul etmemesi. Olması gereken, ‘ben bu görevi kabul etmiyorum, mahkeme kararının tebliğinden sonra istifa ediyorum’ demesidir" değerlendirmesi yaptı.

Kılıçdaroğlu'na yakın kaynaklar, partinin bütünlüğünü koruma gerekçesiyle göreve dönebileceğini belirtiyor. Ancak, göreve dönme konusunda istekli olsa da parti içinde tepki oluşabileceği için Kılıçdaroğlu'nun temkinli davrandığını belirtiliyor.

Gelecek günlerde yapılacak il başkanları toplantısında "kurultay iptali" davası öncesinde izlenecek stratejiler masaya yatırılacak. Özel, aynı zamanda "örgüt yanımda" mesajı da verecek.

Özel’in olağan kurultay için kongre takviminin yaz aylarında mı yoksa sonbaharda mı başlatılacağı konusunu da gündeme getirip, il başkanlarının tek tek görüşünü alması bekleniyor.