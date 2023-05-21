LGBT Sözleşmesini imzalayanlar Meclis'te

Aile kavramını ortadan kaldırmayı hedefleyen, toplumu yozlaştıran LGBT hareketini meşrulaştırma girişimleri sürüyor. CHP, Yeşil Sol ve Türkiye İşçi Partisi bu kez LGBT için yan yana gelecek.



LGBT Hakları Sözleşmesi’ni imzalayan 58 milletvekili adayından 11’i seçilerek Meclis'e girdi.



Sözleşmeye CHP İzmir Milletvekili Gökçe Gökçen, Türkiye İşçi Partisi'nden, Esmeray Özadikti, Talya Aydın ve Niler Albayrak imza attı.



PKK'nın yeni yüzü Yeşil Sol Parti’den ise LGBTİ+ Hakları Sözleşmesini imzalayan 7 milletvekili adayı Meclis'e girdi.



Sözleşmeye göre bu isimler, 28'nci dönemde Meclis çatısı altında LGBT oluşumu için mücadele edecek.