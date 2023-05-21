Sinan Oğan'dan dikkat çeken paylaşım: Kararı ne zaman açıklayacak?

ATA İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan, Twitter hesabından 11 maddelik bir paylaşımda bulundu.



Savundukları ilkelerle farkındalık oluşturduklarına vurgu yapan Oğan, "Türk Milliyetçiliği ve Atatürkçülüğü ülkenin ana gündemlerinden birisi haline getirdik" dedi.



İkinci turda hangi adayı destekleyeceği merakla beklenen Oğan'ın paylaşımında "Pazartesi" etiketini kullanması dikkat çekti.



Öte yandan 14 Mayıs seçiminde Sinan Oğan'ı destekleyen ATA İttifakı'nda yer alan Adalet Partisi, ikinci tur seçimlerinde Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı aldı.