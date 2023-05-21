Sinan Oğan'dan dikkat çeken paylaşım: Kararı ne zaman açıklayacak?

ATA İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan, 11 maddelik bir paylaşımda bulundu. Savundukları ilkelerle belirleyici olduklarını iddia eden Oğan, paylaşımda pazartesi gününü işaret etti. Öte yandan ATA İttifakı'nda yer alan Adalet Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı aldı.

Son Güncelleme:

ATA İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan, Twitter hesabından 11 maddelik bir paylaşımda bulundu.

Savundukları ilkelerle farkındalık oluşturduklarına vurgu yapan Oğan, "Türk Milliyetçiliği ve Atatürkçülüğü ülkenin ana gündemlerinden birisi haline getirdik" dedi.

İkinci turda hangi adayı destekleyeceği merakla beklenen Oğan'ın paylaşımında "Pazartesi" etiketini kullanması dikkat çekti.

Öte yandan 14 Mayıs seçiminde Sinan Oğan'ı destekleyen ATA İttifakı'nda yer alan Adalet Partisi, ikinci tur seçimlerinde Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı aldı.

# Sinan oğan # erdoğan # kemal kılıçdaroğlu

Benzer Videolar

Babacan'dan Cumhur İttifakı çıkışı Babacan'dan Cumhur İttifakı çıkışı
YSK birinci tur kesin sonuçlarını açıkladı YSK birinci tur kesin sonuçlarını açıkladı
Yurt dışında oy kullanma işlemi başladı Yurt dışında oy kullanma işlemi başladı
LGBT Sözleşmesini imzalayanlar Meclis'te LGBT Sözleşmesini imzalayanlar Meclis'te
İmamoğlu kendini yalanladı İmamoğlu kendini yalanladı
Vatan Partisi'nden Erdoğan'a oy çağrısı Vatan Partisi'nden Erdoğan'a oy çağrısı
Akşener'den seçim sonrası ilk açıklama Akşener'den seçim sonrası ilk açıklama
Terörist mezarı başından Kılıçdaroğlu'na oy çağrısı Terörist mezarı başından Kılıçdaroğlu'na oy çağrısı
Erdoğan, Adıyaman ziyaretinde konuştu Erdoğan, Adıyaman ziyaretinde konuştu
Perinçek'ten Erdoğan için oy çağrısı Perinçek'ten Erdoğan için oy çağrısı
Bakanlar göreve devam edecek mi? Bakanlar göreve devam edecek mi?
CHP’li Çelik'in paylaşımları tepki çekti! CHP’li Çelik'in paylaşımları tepki çekti!
Çok Okunanlar
1 Bulaşık tableti nerelerde kullanılır?
2 18 ilde aranacak!
3 Fuat Oktay'dan Sinan Oğan açıklaması
4 Adana'da deprem
5 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 28 Mayıs mesajı