Macron güven oylamasını kıl payı geçti: Sokaklardaki eylemler şiddetleniyor

Macron yönetimi, grevler ve protestolar arasında yapılan güven oylamasından sağ çıktı. Ulusal Meclis'te oylanmadan kabul edilen emeklilik yasası protestoları sürerken, grevlerin vurduğu akaryakıt istasyonlarında uzun kuyruklar oluştu.

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un emeklilik yaşını yükselten yasayı resmen imzalamasıyla ülke karıştı.

Muhalefet partileri Macron yönetiminin emeklilik yasasına karşı güven oylaması istedi. Fransa Parlamentosu'nun bir kanadı olan Ulusal Meclis'te yapılan oylamayı Macron hükümeti kıl payı kazandı.

Hükümete güvensizlik oyu 278’de kaldı. Eğer 9 oy daha verilseydi yeni bir hükümet için süreç başlayacak ya da ülke seçime gidecekti.

Macron yönetimi az bir farkla güven oylamasını atlatırken sokaklardaki eylemler şiddetleniyor.

Başkent Paris ve çok sayıda şehirde emeklilik yaşının 64 çıkarılmasına karşı gösteriler düzenleniyor. Sokaklar barikatlar kuruluyor, araçlar ateşe veriliyor. Polisle çatışan göstericilere gözaltı yapılıyor. 20 Mart'ta Paris'te gösterilerde 300'e yakın kişi gözaltına alındı.

Grevler de sürüyor. Akaryakıt istasyonunda çalışan işçiler grevde. Benzin almak isteyen Fransızlar ise kuyrukta.

Macron emeklilik yasasına sahip çıkarken, Fransızlar hükümet geri adım atana kadar eylemleri sürdürmekte kararlı.

# Emmanuel Macron

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