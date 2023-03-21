Perinçek'e imza çağrısı hız kesmeden sürüyor

Sanatçılardan yazarlara akademisyenlerden siyasetçilere çok sayıda isim seferberliğe dahil oldu.

Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek imza seferberliği büyüyor. Akit TV Ankara Temsilcisi Sami Dadağlıoğlu da mutlaka aday olması gerektiğini ifade etti.

Yine Akit TV spikeri Murat Şahin de canlı yayında bir çağrı yaptı.



"DEMOKRASİMİZ ADINA DESTEKLİYORUM"

Diplomat Eski Melburn Konsolosu Vahit Özdemir'den 100 bin imza seferberliğine destek geldi.

- Doğu Perinçek’in cumhurbaşkanı adaylığını demokrasimiz adına destekliyorum. Vatandaşlarımızı Doğu Perinçek'in adaylığı için imza vermeye davet ediyorum.

"BEN DE İMZA VERECEĞİM"

Eski MHP milletvekili Prof. Dr. Özcan Yeniçeri de Perinçek için imza vereceğini ifade etti.

Perinçek'in milli sorunlar karşısında ortaya koyduğu tavırlar ve çözümler dikkat çekiyor. Ben de imza vereceğim.

Sanatçı Prof. Dr. Cemalettin Göbelez de seferberliğe dahil olan isimlerden oldu.

Perinçek'e bir destek de uyuşturucuya karşı mücadele eden annelerden geldi. Bağımlı annesi Hülya Horasan uyuşturucuya savaş açan Perinçek için imza istedi.

Pereinçek'e destek veren isimlerden biri de gazeteci Güngör Yavuzaslan oldu.

Perinçek için imza hattı: 0506 156 26 37