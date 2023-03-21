Vatan Partisi'nden yurdun dört bir yanında imza seferberliği

Vatan Partisi Genel Başkan Dr. Doğu Perinçek'in cumhurbaşkanı adaylığı için başlayan 100 bin imza seferberliğinde çalışmalar hızlandı. Türkiye'nin dört bir yanında ön imza masaları açılıyor.

Gazeteyi baskıya gönderdiler, Ana haber akışını hazırlayıp sahaya çıktılar.

Vatan Partisi Genel Başkan Dr. Doğu Perinçek'in cumhurbaşkanı adaylığı için başlayan 100 bin imza seferberliğinde çalışmalar hızlandı. Türkiye'nin dört bir yanında ön imza masaları açılıyor.

Ulusal Kanal ve Aydınlık Gazetesi çalışanları da büyük seferberliğe dahil olarak İstanbul'da çalışmalara katıldı.

Ulusal Kanal ve Aydınlık Gazetesi emekçileri vatandaşlara bildiri dağıttı akıllardaki soru işaretlerini yanıtladı.

Antalya’da Vatan Partililer, 100 bin imza seferberliği için yine alandaydı.

Kent merkezinde Kapalıyol girişinde masa çalışması yapıldı.

Vatandaşlar, Vatan Partisi Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı Adayı Doğu Perinçek için ön imzalarını verdi. Bu imzaları ilçe seçim kurullarında da tescillendirecekler.

Konyaaltı ilçesindeki masa çalışmasına da vatandaşların ilgisi yoğun oldu. Aksu ilçesinde yapılan anonslu duyurulu çalışma da vatandaşlar tarafından yoğun ilgiyle karşılandı.

Vatan Partisi İl Başkanı Serdar Üsküplü, tüm vatandaşları kayıtlı oldukları ilçe seçim kurullarında Perinçek’in Cumhurbaşkanlığı adaylığı için imza vermeye çağırdı.

Vatan Partisi İstanbul İl Başkanlığı binasında da aramalar yapılıyor.

Aramalara dahil olan Öncü Gençlik üyeleri de geri dönüşlerin oldukça olumlu olduğunu ifade ediyor.

Perinçek için imza hattı: 0506 156 26 37

# vatan partisi # 100 bin imza # Doğu Perinçek

Benzer Videolar

Perinçek'e imza çağrısı hız kesmiyor Perinçek'e imza çağrısı hız kesmiyor
Perinçek'ten Erbakan'a nezaket ziyareti Perinçek'ten Erbakan'a nezaket ziyareti
“Kılıçdaroğlu PKK'nın ve HDP'nin adayıdır" “Kılıçdaroğlu PKK'nın ve HDP'nin adayıdır"
İyi Parti'de istifa depremi İyi Parti'de istifa depremi
Yarın sabah 8'de seçim kurullarına Yarın sabah 8'de seçim kurullarına
Perinçek için imza seferberliği Perinçek için imza seferberliği
İyi Parti'den CHP'ye HDP desteği İyi Parti'den CHP'ye HDP desteği
Sel mağdurlarına yardımlar ne kadar? Sel mağdurlarına yardımlar ne kadar?
Vatan Partisi'nden imza seferberliği Vatan Partisi'nden imza seferberliği
Perinçek'in için imza seferberliği büyüyor Perinçek'in için imza seferberliği büyüyor
İyi Parti'den "Dersim" güzellemesi İyi Parti'den "Dersim" güzellemesi
"Türk milletinin çözümüne başvuruyorum, adaylığımı koyuyorum" "Türk milletinin çözümüne başvuruyorum, adaylığımı koyuyorum"
Çok Okunanlar
1 TOKİ TV CANLI İZLE | TOKİ İstanbul Tuzla kura sonuçları
2 Icardi Galatasaray ile ilgili kararını verdi!
3 İstanbul'da uzun süreli elektrik kesintisi! Saatlerce gelmeyecek...
4 Ulusal Kanal'ı sosyal medyada takip edin
5 Galatasaray'a transfer yasağı geldi!