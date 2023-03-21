Vatan Partisi'nden yurdun dört bir yanında imza seferberliği

Gazeteyi baskıya gönderdiler, Ana haber akışını hazırlayıp sahaya çıktılar.

Vatan Partisi Genel Başkan Dr. Doğu Perinçek'in cumhurbaşkanı adaylığı için başlayan 100 bin imza seferberliğinde çalışmalar hızlandı. Türkiye'nin dört bir yanında ön imza masaları açılıyor.

Ulusal Kanal ve Aydınlık Gazetesi çalışanları da büyük seferberliğe dahil olarak İstanbul'da çalışmalara katıldı.

Ulusal Kanal ve Aydınlık Gazetesi emekçileri vatandaşlara bildiri dağıttı akıllardaki soru işaretlerini yanıtladı.

Antalya’da Vatan Partililer, 100 bin imza seferberliği için yine alandaydı.

Kent merkezinde Kapalıyol girişinde masa çalışması yapıldı.

Vatandaşlar, Vatan Partisi Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı Adayı Doğu Perinçek için ön imzalarını verdi. Bu imzaları ilçe seçim kurullarında da tescillendirecekler.

Konyaaltı ilçesindeki masa çalışmasına da vatandaşların ilgisi yoğun oldu. Aksu ilçesinde yapılan anonslu duyurulu çalışma da vatandaşlar tarafından yoğun ilgiyle karşılandı.

Vatan Partisi İl Başkanı Serdar Üsküplü, tüm vatandaşları kayıtlı oldukları ilçe seçim kurullarında Perinçek’in Cumhurbaşkanlığı adaylığı için imza vermeye çağırdı.

Vatan Partisi İstanbul İl Başkanlığı binasında da aramalar yapılıyor.

Aramalara dahil olan Öncü Gençlik üyeleri de geri dönüşlerin oldukça olumlu olduğunu ifade ediyor.

Perinçek için imza hattı: 0506 156 26 37