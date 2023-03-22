Şentop Kılıçdaroğlu'nun "bilinmeyen dil" iddiasını yalanladı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu HDP Genel Merkezi'ne bir ziyaret gerçekleştirdi. Kılıçdaroğlu, ziyaret sonrası HDP'li Pervin Buldan ve Mithat Sancar ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamada TBMM'de Kürtçe dili için "bilinmeyen dil" ibaresi kullanıldığını öne sürdü. Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı:

- TBMM'de kürsüde konuşulur. İngilizceye yazar, "bu İngilizcedir", Fransızcaya "bu Fransızcadır" yazar. Konuşma metninin içinde Kürtçe bir ifade geçtiği zaman "bilinmeyen bir dil" olarak yazar.

TBMM BAŞKANI ŞENTOP YALANLADI

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamalarını yalanladı. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Şentop, "onlarca kez ifade ettiğim, düzeltmeye çalıştığım bir husus bu" diyerek şöyle devam etti:

- Daha önce HDP'li milletvekili arkadaşların bazıları bu konuda ısrarla "bilinmeyen dil" iddiasını ortaya atıyorlardı. Son bir senedir onlarda ikna oldular benim anladığım. Onlardan gelmiyor. Propaganda için başka bir yol bulmuşlar gibi görünüyor.

Konuyu daha önce defalarca açıkladığını belirten Şentop, şunları kaydetti: