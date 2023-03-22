Şentop Kılıçdaroğlu'nun "bilinmeyen dil" iddiasını yalanladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP ile görüşmesinde ortaya attığı iddiayı TBMM Başkanı Şentop yalanladı. Şentop, "Kürtçe ile ilgili özel bir uygulama yok" ifadelerini kullandı.

Son Güncelleme:

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu HDP Genel Merkezi'ne bir ziyaret gerçekleştirdi. Kılıçdaroğlu, ziyaret sonrası HDP'li Pervin Buldan ve Mithat Sancar ile ortak basın toplantısı düzenledi. 

Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamada TBMM'de Kürtçe dili için "bilinmeyen dil" ibaresi kullanıldığını öne sürdü. Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı:

- TBMM'de kürsüde konuşulur. İngilizceye yazar, "bu İngilizcedir", Fransızcaya "bu Fransızcadır" yazar. Konuşma metninin içinde Kürtçe bir ifade geçtiği zaman "bilinmeyen bir dil" olarak yazar.

 TBMM BAŞKANI ŞENTOP YALANLADI

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamalarını yalanladı. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Şentop, "onlarca kez ifade ettiğim, düzeltmeye çalıştığım bir husus bu" diyerek şöyle devam etti:

- Daha önce HDP'li milletvekili arkadaşların bazıları bu konuda ısrarla "bilinmeyen dil" iddiasını ortaya atıyorlardı. Son bir senedir onlarda ikna oldular benim anladığım. Onlardan gelmiyor. Propaganda için başka bir yol bulmuşlar gibi görünüyor. 

 Konuyu daha önce defalarca açıkladığını belirten Şentop, şunları kaydetti:

- Kürtçe için özel bir uygulama yok. "Bilinmeyen bir dil" diye bir ibare kullanılmıyor. Resmi dil Türkçe olduğu için tutanaklar Türkçe tutuluyor. Türkçe dışında bir dil kullanıldığında tutanağa yazılmıyor. Dip not işareti konularak, dip notta "hatip Türkçe olmayan kelime veya kelimeler kullanmıştır" diye yazılıyor. Ama bu Kürtçe için özel bir uygulama değil. İngilizce için de Arapça için de İspanyolca için de aynısı yapılıyor.
# mustafa şentop # Türkiye Büyük Millet Meclisi # kemal kılıçdaroğlu

Benzer Videolar

Vatan Partisi'nden imza seferberliği Vatan Partisi'nden imza seferberliği
Perinçek'e imza çağrısı hız kesmiyor Perinçek'e imza çağrısı hız kesmiyor
Perinçek'ten Erbakan'a nezaket ziyareti Perinçek'ten Erbakan'a nezaket ziyareti
“Kılıçdaroğlu PKK'nın ve HDP'nin adayıdır" “Kılıçdaroğlu PKK'nın ve HDP'nin adayıdır"
İyi Parti'de istifa depremi İyi Parti'de istifa depremi
Yarın sabah 8'de seçim kurullarına Yarın sabah 8'de seçim kurullarına
Perinçek için imza seferberliği Perinçek için imza seferberliği
İyi Parti'den CHP'ye HDP desteği İyi Parti'den CHP'ye HDP desteği
Sel mağdurlarına yardımlar ne kadar? Sel mağdurlarına yardımlar ne kadar?
Vatan Partisi'nden imza seferberliği Vatan Partisi'nden imza seferberliği
Perinçek'in için imza seferberliği büyüyor Perinçek'in için imza seferberliği büyüyor
İyi Parti'den "Dersim" güzellemesi İyi Parti'den "Dersim" güzellemesi
Çok Okunanlar
1 Altın fiyatları bugün ne kadar? (22 MART 2023)
2 Bakan Bilgin'den emekli aylığı açıklaması
3 Putin'den İngiltere'ye net mesaj
4 PKK-HDP'den Kılıçdaroğlu'na destek adımı
5 22 Mart 2023 Resmi Gazete kararları