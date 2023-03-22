Şentop Kılıçdaroğlu'nun "bilinmeyen dil" iddiasını yalanladı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP ile görüşmesinde ortaya attığı iddiayı TBMM Başkanı Şentop yalanladı. Şentop, "Kürtçe ile ilgili özel bir uygulama yok" ifadelerini kullandı.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu HDP Genel Merkezi'ne bir ziyaret gerçekleştirdi. Kılıçdaroğlu, ziyaret sonrası HDP'li Pervin Buldan ve Mithat Sancar ile ortak basın toplantısı düzenledi.
Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamada TBMM'de Kürtçe dili için "bilinmeyen dil" ibaresi kullanıldığını öne sürdü. Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı:
- TBMM'de kürsüde konuşulur. İngilizceye yazar, "bu İngilizcedir", Fransızcaya "bu Fransızcadır" yazar. Konuşma metninin içinde Kürtçe bir ifade geçtiği zaman "bilinmeyen bir dil" olarak yazar.
TBMM BAŞKANI ŞENTOP YALANLADI
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamalarını yalanladı. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Şentop, "onlarca kez ifade ettiğim, düzeltmeye çalıştığım bir husus bu" diyerek şöyle devam etti:
- Daha önce HDP'li milletvekili arkadaşların bazıları bu konuda ısrarla "bilinmeyen dil" iddiasını ortaya atıyorlardı. Son bir senedir onlarda ikna oldular benim anladığım. Onlardan gelmiyor. Propaganda için başka bir yol bulmuşlar gibi görünüyor.
Konuyu daha önce defalarca açıkladığını belirten Şentop, şunları kaydetti:
- Kürtçe için özel bir uygulama yok. "Bilinmeyen bir dil" diye bir ibare kullanılmıyor. Resmi dil Türkçe olduğu için tutanaklar Türkçe tutuluyor. Türkçe dışında bir dil kullanıldığında tutanağa yazılmıyor. Dip not işareti konularak, dip notta "hatip Türkçe olmayan kelime veya kelimeler kullanmıştır" diye yazılıyor. Ama bu Kürtçe için özel bir uygulama değil. İngilizce için de Arapça için de İspanyolca için de aynısı yapılıyor.