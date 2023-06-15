Mehmet Şimşek'in Türkiye'ye gelmesi için 40 milyon dolar mı verildi? O iddialara yanıt geldi

"Mehmet Şimşek'in Türkiye'ye gelmesi için 40 milyon dolar verildi” iddiasına Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yalanlama geldi.

Melike Özen Melike Özen

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek hakkında son dönemde birçok iddia ortaya atıldı.

Bunlardan bir tanesi de "Mehmet Şimşek'in Türkiye'ye gelmesi için 40 milyon dolar verildi” iddiasıydı.

Peki, Mehmet Şimşek'in Türkiye'ye gelmesi için 40 milyon dolar verildi mi?

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden konuyla ilgili açıklama yaptı.

İletişim Başkanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı bu paylaşım ile "Mehmet Şimşek'in Türkiye'ye gelmesi için 40 milyon dolar verildi” iddiasını yalanladı.

Paylaşımda ise şu ifadelere yer verildi:

- "Mehmet Şimşek'in Türkiye'ye gelmesi için 40 milyon dolar verildi” iddiası doğru değildir. Hazine ve Maliye Bakanı Sn. Mehmet Şimşek hakkında ortaya atılan iddiaların herhangi bir dayanağı bulunmamaktadır. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz.
# Mehmet Şimşek # Dezenformasyonla mücadele # İletişim Başkanlığı

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