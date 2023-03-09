MHP'den Altılı Masa'ya HDP tepkisi: "PKK'nın siyasi uzantısına ne isterse verecekler"

Terör örgütü PKK’nın siyasi kolu HDP ile görüşme hazırlığındaki Millet İttifakı’na MHP’den tepki geldi.



MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Millet İttifakı’nın HDP’ye her zamankinden daha çok muhtaç olduğunu belirterek “PKK'nın siyasi uzantısına ne isterse verecekler” dedi:

- Gelinen noktada şimdi zillet ittifakı, HDP'ye her zamankinden daha çok muhtaç. HDP'nin açık desteğini almadıkça CHP ve bağlaşıklarının yarışta olması mümkün değil. Bu yüzden PKK'nın siyasi uzantısına ne isterse verecekler.

Semih Yalçın, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in masaya dönüşünde de okyanus ötesinin müdahalesi olduğunu vurguladı. Akşener'in acziyet içinde olduğunu söyledi:

- Meral Akşener, dar alanda kısa paslaşmalardan gol yedi. Okyanus ötesinin müdahalesi ile paşa paşa zillet masasına geri döndü. Millet nezdinde zaten mahdut olan inandırıcılığını büsbütün yitirdi. Meral Akşener'in düştüğü acınası vaziyet, ilkeli görünen ilkesizlik. Hazmedilmiş görünen midesizlik. Nereden baksan tutarsızlık. Kazanamayacak aday diye diye sonunda yine Kemal Kılıçdaroğlu'nun kuyruğuna takılmak, tam bir çaresizlik.

MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem de sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Altılı Masa genel başkanlarına "HDPKK'ya hangi bakanlıkları vereceksiniz?" diyerek tepki gösterdi: