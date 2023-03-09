Özdil Sözcü gazetesinden de ayrıldı: Peşi sıra istifalar geldi

Gazeteci Yılmaz Özdil, 1 Mart'ta yayın hayatına başlayan Sözcü TV'nin yayın yönetmenliği görevini sadece 6 gün sürdürebilmişti.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığına karşı çıkan Özdil’in Sözcü TV’deki görevi, Kılıçdaroğlu'nun adaylığının açıklanmasının ardından 7 Mart’a sona erdi.



Yılmaz Özdil'in Sözcü TV'den istifa etmediği, görevden alındığı ortaya çıktı. Özdil’in kovulmasıyla Sözcü TV’de istifalar peşpeşe geldi.

- Genel Yayın Yönetmeni ve Ana Haber Sunucusu Korcan Karar

- Yayın Koordinatörü Mustafa Sağlamer,

- Haftasonu Ana Haber Sunucusu Ümit Zileli,

- Programcılar Tuba Emlek ve İskender Baydar ile

- Şef Yönetmen Tankut Gürsel de Sözcü TV’den istifa etti.



Gelişmelerin ardından Yılmaz Özdil, Sözcü Gazetesi ile de yollarını ayırdı. Özdil, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Sözcü gazetesinde buraya kadar…” ifadelerini kullandı.



Yılmaz Özdil’e İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener sahip çıktı. Sosyal medyadan Özdil’e destek paylaşımı yapan Akşener, "Elbet bu da geçer yahu... Dürüstlüğün, tarafsızlığın ve hakkaniyetin değeri elbet bir gün anlaşılır. Yolunuz açık olsun Yılmaz Bey." ifadelerini kullandı.



Yılmaz Özdil'e İyi Parti'nin yayın organı Yeni Çağ Gazetesi'nden iş teklifi geldi. Özdil'in ayrılığını haber yapan Yeni Çağ, "Korkma Yılmaz, arkanda dağ gibi Yeniçağ var. Yeniçağ senin ve ekibinin evi sayılır." ifadeleriyle Özdil'e açık iş teklifinde bulundu.