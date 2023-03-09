HDP 'den Altılı Masaya sıcak mesaj: "Bizim çizgimize geldiniz"

Adaylık krizi sonrası ABD’nin müdahalesiyle Altılı Masaya geri dönen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, katıldığı bir televizyon programında “Masada HDP yok” demişti. Ancak CHP’nin HDP ile görüşmesine de yeşil yakmıştı.

HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç, Altılı Masa partilerinin imzaladığı ortak mutabakat metnine atıfta bulundu. Meral Akşener’e “bizim çizgimize geldiniz” sözleriyle yanıt verdi.



Öte yandan Almanya’da yaşayan FETÖ firarisi Burak Çopur, sosyal medyadan, FETÖ ve PKK'nın 6’lı masada nasıl kenetlendiğini gösteren nitelikte bir paylaşım yaptı.



Çopur, paylaşımında "Masaya baskıyı biz kurduk. İYİ Parti ve HDP’nın arasında normalleşmeyi de biz gerçekleştireceğiz." İfadelerini kullandı.