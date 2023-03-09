Demirtaş Akşener tutum belgesini hatırlattı: Peki PKK’nın hedeflediği 11 maddede neler var?

HDP’nin terör hükümlüsü eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e yazdığı açık mektupta müzakere maddelerini gündeme getirdi. Demirtaş, HDP’nin 2021 yılında açıkladığı Tutum Belgesi’ndeki 11 maddeyi müzakere etmek istediklerini ifade etti.



HDP, Altılı Masa ile yerel yönetimlere özerklik verilmesini müzakere etmek istiyor. Tutum Belgesi'nin 1. maddesinde “Güçlü demokrasi, aynı zamanda yerinden ve yerelden yönetim anlayışını gerektirir. Bu nedenle kuvvetler ayrılığının yerele doğru genişletildiği, yerel yönetimlere yetki ve kaynak devrinin güvence altına alındığı, yerel katılım mekanizmalarının işlediği güçlü bir yerel demokrasi olmadan güçlü demokrasiyi inşa etmek mümkün değildir” ifadeleri yer alıyor.



PKK’nın meclisteki temsilcisi HDP, altılı masa ile PKK ve FETÖ yargılamalarının bitirilmesini de müzakere etmek istiyor. “Tutum Belgesi”nde HDP, “tüm siyasi davaların ve mahkumiyetlerin sonuçlarıyla birlikte ortadan kaldırılmasını” talep ediyor.



HDP, kaynakları PKK’ya aktarıldığı için kayyım atanan belediye yönetimlerinin iade edilmesinin acil olduğunu vurguluyor. Çözüm süreci isteyen HDP, adres olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni gösteriyor. Altılı Masa ile müzakere taleplerinden biri de terörle mücadelenin durdurulması olarak öne çıkıyor.



HDP 11 maddelik tutum belgesinde anadilde eğitimi de ortak adayın desteklenmesi şartları arasında gösteriyor. Bunun içinde yeni bir anayasa öneriliyor. Ve anayasada Türk Milleti kavramının çıkarılarak, “farklı kültür, kimlik, inanç ve yaşam tarzları ile anadillere saygıya dayalı eşit yurttaşlığın esas alınması” talep ediyor.



HDP, 2021’de bu şartların müzakere edilmesi durumunda “ortak mücadele ve ortak yönetime” hazır olduklarını ilan etti. Müzakere edilmese de Altılı Masa ortağı partilerin tamamı yerel yönetimlere özerklik verilmesini, anadilde eğitimi, PKK ile açılım sürecinin TBMM’de başlatılmasını, yeni anayasa yapılmasını, yazılacak anayasada Türk Milleti yerine eşit yurttaşlık kavramının anayasaya yazılmasını, kayyım uygulamalarına son verilmesini ve cezaevlerindeki PKK ile FETÖ unsurlarının serbest bırakılmasını savunuyor.