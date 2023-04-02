PKK/HDP Kılıçdaroğlu'na oy istedi: “Bir oy Kemal Kılıçdaroğlu’na bir oy Yeşil Sol Parti’ye”

PKK’nın siyasi uzantısı HDP, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na açıktan oy istedi. Eski HDP Milletvekili Hasip Kaplan, “Bir oy Kemal Kılıçdaroğlu’na bir oy Yeşil Sol Parti’ye” paylaşımı yaptı.

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PKK’nın siyasi uzantısı HDP, CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na açıktan oy istedi. Eski HDP Milletvekili Hasip Kaplan, “Bir oy Kemal Kılıçdaroğlu’na bir oy Yeşil Sol Parti’ye” paylaşımı yaptı.

Suç aletini değiştiren PKK, altılı masayı destekleyeceğini duyurmuştu. Terör elebaşlarından Sabri Ok, PKK'nın yayın organına verdiği röportajda 14 Mayıs'taki seçimlerle ilgili "Altılı Masa'yı destekleyeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

Eski HDP’li Kaplan’ın “Bir oy Kemal Kılıçdaroğlu’na bir oy Yeşil Sol Parti’ye” demesi Yeşil Sol Parti’nin seçim bildirgesini de hatırlattı. Yeşil Sol Parti’nin seçim bildirgesinde PKK ve HDP’nin talepleri sıralanmış, PKK elebaşı Abdullah Öcalan’a ve terör hükümlüsü Selahattin Demirtaş’a özgürlük istenmişti.

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