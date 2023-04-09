PKK/HDP sözlü savunmasını vermeyecek

Anayasa Mahkemesi, HDP hakkındaki kapatma davasında HDP'nin “sözlü savunma seçim sonuna bırakılsın” talebini oy birliğiyle reddetmişti. HDP’nin sözlü savunmasını 11 Nisan’da yapmasına karar verilmişti.

HDP, 11 Nisan’da Anayasa Mahkemesi’ne sözlü savunma vermeyeceğini açıkladı. Açıklamada “Serbest ve adil seçimlere müdahale anlamına gelen AYM’nin bu tutumuna karşı partimiz 11 Nisan’da sözlü savunma vermeyecektir” denildi.



HDP’nin AYM’ye verdiği dilekçede sözlü savunmanın seçim sonrasına bırakılması için 3 kez başvuru yaptığı hatırlatıldı. Bu başvurulara Yüksek Mahkeme’nin gerekçesiz şekilde ret kararı verdiği kaydedildi.



Dilekçede seçim dönemine resmen girilmiş olması ve HDP’nin yoğunluğu nedeniyle 11 Nisan’da partinin sözlü savunmasını yapmasının imkan dahilinde olmadığı belirtildi. “Türkiye demokrasi ve hukuk tarihini önemli ölçüde etkileyecek olan bu davada yapılacak olan sözlü savunmanın bu yoğun çalışma süreci içerisinde yapılması mümkün olmayacaktır” ifadelerine de yer verildi.