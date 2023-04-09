Sedat Peker'in çömezleri iş başında

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu hedef alan Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu’nun kitabındaki iddiaların, Sedat Peker’in Soylu’ya yönelik söylemleriyle aynı olması dikkat çekti.



Bakan Soylu, FETÖ ve PKK’ya karşı mücadeledeki kararlılığı nedeniyle ABD ve İsrail’in hedefinde. Pehlivan ve Terkoğlu, çıkardıkları SS isimli kitapta Soylu’ya Nazi göndermesi yaptı.



Önlerine konulan siparişle İçişleri Bakanı’na psikolojik harekat yapan Pehlivan ve Terkoğlu, Soylu’nun suç örgütleriyle, tarikatlarla, mafyayla, “troll” yapılanmasıyla ilişkisi olduğunu öne sürdü.



Devletin çöktüğünü iddia eden ikili, Bakan Soylu’nun baskısıyla mafya ve cemaatleşmenin geldiği, sözde milliyetçilikle suça teşvikin arttığı iftirasında bulundu.



Kitaptaki iddiaların büyük çoğunluğu, suç örgütü lideri Sedat Peker’in, yurt dışında CIA ve MOSSAD koruması altında Soylu’yu hedef almak için dile getirdiği iddialardı.



İkili, kitabın yarısından fazlasını, Peker’in 2021’deki Bakan Soylu’ya yönelik videolarına ayırdı. Emniyetteki bazı isimlerle Soylu arasında sorun oldu öne sürüldü. Kitaptaki iddiaların bir kısmını da FETÖ kaynaklarından alındığı öğrenildi.



“İlk kez” yazıldığı önü sürülen iddiaların Altılı Masa’nın yayın organlarında defalarca gündeme getirildiği biliniyor.



ABD, PKK, ve FETÖ'ye karşı kararlı tavrıyla bilinen Bakan Soylu’yu hedef alan kitaba sosyal medyadan tepki yağdı.



