Vatan Partisi önderliğinde gerçekleşen 8 Nisan Silivri direnişinin 10. yıl dönümü

FETÖ'nün kurduğu Silivri duvarının yıkılması ile Türkiye özgürleşti. Türk Ordusunun zincirleri kırıldı. ABD Gladyosu ve irtica temizlenmeye başladı. Bölünme açılımına karşı vatan bütünlüğü sağlandı. ABD’nin Büyük Kürdistan planı bozuldu.



Amerikan Birleşik Devletleri, Fethullahçı Terör Örgütü eliyle Türk Ordusu, Vatan Partisi ve vatanseverleri Ergenekon-Balyoz tertipleriyle hapsetmişti. 2007’de başlayan operasyonlarla Türk milleti sindirilmeye, PKK da baş tacı yapılmaya çalışılmıştı. Dalga dalga operasyonlar yapılıyor, vatanseverlik mahkum edilmek isteniyordu.



Fırtınalı günlerde sahneye çıkan Vatan Partisi dümene geçerek, Türk Milletini korku imparatorluğundan çıkardı. Zafere giden yolda 8 Nisan 2013 tarihinde bir kırılma yaşandı. Türk Milleti genci yaşlısı, sanatçısı siyasetçisiyle ayağa kaldırılmıştı. Halk tam 10 yıl önce cezaevinde savaşan kahramanların özgürlüğü için Silivri Cezaevi’nin kapısına yığılmıştı.



On binlerce yurttaşımız bütün engellemelere rağmen cezaevinin kapısına dayanmıştı. Polis ve jandarma barikatları, sağanak yağmur, biber gazları… O gün, elinde Türk bayrağı ile göğüs güğüse bir direniş sergiledi Türk milleti. Polisin sert müdahalesi kararlılık ve karakterinde hürriyet aşkı olan insanımızı durduramadı. Barikatlar yıkıldı!!!



Türk milletinin ayak sesleriyle titredi, Fethullah’ın mahkemesi… “Mustafa Kemal’in Askerleriyiz” sloganlarıyla titredi hakim ve savcılar... İçeride de aslanlar gibi savaşıyordu Türkiye’nin yiğitleri…



Destansı bir direnişti 8 Nisan 2013… Vatan Partisi’nin önderliği ile korku imparatorluğu dağıldı. Hürriyet yakındı ve 1 yıl dolmadan 14 Mart 2014’te Silivri duvarları yıkıldı. Silivri’nin tutsakları serbest bırakıldı.



O günden sonra Türkiye yeni bir rotaya yelken açtı. Fethullahçı Terör Örgütünün devlet içerisinden temizlendi, PKK hendeklere gömüldü. 15 – 16 Temmuz 2016’da darbeye kalkışan NATO generalleri Silivri Cezaevine girdi. Mehmetçik, Suriye’nin kuzeyindeki Amerikan koridorunu silah ile dağıttı. Mavi Vatan kavramı Türkiye’nin denizcilik stratejisinin adı oldu.