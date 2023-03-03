Erdoğan: "Yatay mimariden taviz vermeyeceğiz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Ofisi'nde Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Toplantısında konuştu. "Yatay mimariden taviz vermeyeceğiz." diyen Erdoğan, "TOKİ'nin inşa edeceği konutlar, zemin artı 3-4 katlı." ifadesini kullandı.

Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Ofisi'nde Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Toplantısında konuştu. "Yatay mimariden taviz vermeyeceğiz." diyen Erdoğan, "TOKİ'nin inşa edeceği konutlar, zemin artı 3-4 katlı." ifadesini kullandı. 

# toki # tayyip erdoğan

Benzer Videolar

Hablemitoğlu cinayeti davasında tanık kararı Hablemitoğlu cinayeti davasında tanık kararı
ABD emperyalizminin deprem umudu ABD emperyalizminin deprem umudu
Altılı Masa'da karmaşa sürüyor Altılı Masa'da karmaşa sürüyor
Ocak Partisi'nden İçişleri Bakanlığı'na çağrı Ocak Partisi'nden İçişleri Bakanlığı'na çağrı
Eşrefpaşa Hastanesi'nde tehlike çanları çalıyor Eşrefpaşa Hastanesi'nde tehlike çanları çalıyor
ABD tertibine karşı hükümet önerisi vatandaşla buluştu ABD tertibine karşı hükümet önerisi vatandaşla buluştu
"Milli güçler bir araya gelmeli, Vatan Partisi görevlere hazır" "Milli güçler bir araya gelmeli, Vatan Partisi görevlere hazır"
İmamoğlu Kızılay'ı hedef aldı İmamoğlu Kızılay'ı hedef aldı
Vatan Partisi'nden Fukuyama tepkisi Vatan Partisi'nden Fukuyama tepkisi
Akşener de "Kızılay" 'bozgunculuğu kervanına katıldı Akşener de "Kızılay" 'bozgunculuğu kervanına katıldı
Erdoğan'dan konut açıklaması Erdoğan'dan konut açıklaması
"ABD tertibi yeni hükümet mimarisiyle bertaraf edilir" "ABD tertibi yeni hükümet mimarisiyle bertaraf edilir"
Çok Okunanlar
1 ABD Başkanı Biden'da kanserli hücre tespit edildi
2 3 Mart 2023 Resmi Gazete kararları
3 Altılı Masa dağıldı
4 Naci Görür'ün dikkat çektiği Doğu Anadolu Fay Hattı hangi illerden geçiyor?
5 İstanbul'da büyük elektrik kesintisi! Saatlerce gelmeyecek...