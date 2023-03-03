Erdoğan: "Yatay mimariden taviz vermeyeceğiz"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Ofisi'nde Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Toplantısında konuştu. "Yatay mimariden taviz vermeyeceğiz." diyen Erdoğan, "TOKİ'nin inşa edeceği konutlar, zemin artı 3-4 katlı." ifadesini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Ofisi'nde Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Toplantısında konuştu. "Yatay mimariden taviz vermeyeceğiz." diyen Erdoğan, "TOKİ'nin inşa edeceği konutlar, zemin artı 3-4 katlı." ifadesini kullandı.
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