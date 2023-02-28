Soylu'dan Hodri Meydan: “Mesaimizi bölmek isterlerse rahat böleriz"

Türkiye, 3 haftadır deprem felaketiyle mücadele ediyor. Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerde, binlerce insan hayatını kaybetti. Yurdun dört bir yanında vatandaşlar seferber oldu, depremzedelerin yaralarını sarmak için harekete geçildi.



Türkiye, geçirdiği en hassas süreçlerden birinde, türlü yalan ve kışkırtmalara da şahit oldu. Bunun son örneği sahalarda yaşandı. Hafta sonu oynanan Fenerbahçe- Konyaspor ve Beşiktaş – Antalyaspor maçlarında bazı gruplar, ‘Hükümet istifa‘ sloganı atarak, tribünleri kışkırtmaya çalıştı.





"MÜSABAKALAR SEYİRCİSİZ OYNANSIN"

Sahalardaki kışkırtmaya ilk tepki MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den geldi. Beşiktaş üyeliğinden istifa eden Bahçeli, maçların seyircisiz oynanması çağrısı yaptı:

Milliyetçi Hareket Partisi depremde hayatını kaybetmiş vatandaşlarımıza yapılan saygısızlığı, ülkemizin böylesi hassas ve acılı günlerinde sporun kirli siyasete alet edilmesini şiddetle kınamaktadır. Bütün kulüp başkanlarının müsabakaların ya seyircisiz ya da gerekli tedbirlerin alınarak oynanması hususunda acil ve gerekli adımları atmaları kaçınılmaz görevleridir. Milliyetçi Hareket Partisi konunun takipçisidir. Türk futbolunu zillet ve rezalete mahkum etmek isteyenlere göz yummak, alttan almak, sessiz durmak geldiğimiz bu aşamada mümkün değildir.

Bahçeli'nin ardından birçok Anadolu kulübü tribün kışkırtmasına tepki göstererek, 'Devletimizin yanındayız' paylaşımı yaptı. Kulüplerin mesajlarında, sahaların siyaset yeri olmadığına vurgu yapıldı. Kulüpler Birliği Vakfı’ndan yapılan açıklamada da yaşanan deprem acısının her türlü siyasi tartışmanın üzerinde olduğu belirtildi.



Konuya ilişkin hükümetten ilk açıklama ise, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan geldi. Soylu, Bizim deprem meselesine gömüldüğümüzü zannedenler güvenlik meselesinde kalkanlarımızı kaldırmayacağımızı zannetmesinler.” dedi:

- Mesaimizi bölmek isterlerse rahat böleriz, hodri meydan. Türkiye’nin güvenliğiyle ilgili hiç kimse bilek güreşine girmesin. Tavsiyem odur

“SPOR SAHALARI SİYASET ALANLARI DEĞİLDİR”

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Spor sahaları siyaset alanları değildir. Provokasyonlara da hiçbir zaman izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı: