MHP deprem bölgesinde yaraları sarıyor

Depremde büyük yıkım yaşayan illere ilçelere Türkiye her yerden yardımlar ulaştırılmaya devam ediyor. Milliyetçi Hareket Partisi de depremin ilk gününden bu yana yaraları sarmak için çalışma yürütüyor.

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Kahramanmaraş merkezli on ilimizde büyük yıkıma sebep olan depremlerin ardından Milliyetçi Hareket Partisi depremzedeler yardım için harekete geçti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçelinin talimatıyla deprem bölgelerine gıda, barınma ve hijyen malzemelerinin yanı sıra bir çok yardım gönderildi.

Ayrıca 1000'den fazla Ülkü ocakları personeli ve 5000'den fazla saha personeli deprem bölgelerinde görevlendirildi MHP Genel Başkan Yardımcısı Dr. İzzet Ulvi Yönter hepimiz birimiz, birimiz hepimiz için diyerek birlik olma mesajı verdi.

# mhp # ülkü ocakları # milliyetçi hareket partisi # deprem

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