MHP deprem bölgesinde yaraları sarıyor

Kahramanmaraş merkezli on ilimizde büyük yıkıma sebep olan depremlerin ardından Milliyetçi Hareket Partisi depremzedeler yardım için harekete geçti.



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçelinin talimatıyla deprem bölgelerine gıda, barınma ve hijyen malzemelerinin yanı sıra bir çok yardım gönderildi.



Ayrıca 1000'den fazla Ülkü ocakları personeli ve 5000'den fazla saha personeli deprem bölgelerinde görevlendirildi MHP Genel Başkan Yardımcısı Dr. İzzet Ulvi Yönter hepimiz birimiz, birimiz hepimiz için diyerek birlik olma mesajı verdi.