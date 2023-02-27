Öztrak Türk Kızılay'ı hedef aldı
CHP Merkez Yürütme Kurulu toplantısı sonrası Parti Sözcüsü Faik Öztrak'tan açıklamalar geldi. Öztrak açıklamasında Türk Kızılay'ını hedef aldı. Depremde Mehmetçiğin sahada olmadığına yönelik yalanı sürdürdü.
- Deprem çadırlarını satan Kızılay’a, Depremde para sayan Kızılay’a geçmişiz.
Bu sözlerle Türk Kızılay'ını hedef adı.
- Deprem bölgesine yardım için koşan, Türkiye Eczacılar Birliği’ne de, Tanesi 140 bin liradan, 5 tane çadır satmışlar.
CHP Merkez Yürütme Kurulu toplantısı Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında yapıldı. Toplantı sonrası açıklama da Parti Sözcüsü Faik Öztrak'tan geldi. Ağırlıklı olarak deprem üzerine konuşan Öztrak, Kızılay'ı hedef aldı:
- Depremin daha ilk günlerinde, Milletten bağış toplayan bir Sivil Toplum Kuruluşu, Yine milletin bağışlarıyla çadır yapan Kızılay’dan, Parayla çadır ve gıda satın almış. Parayla alınan bu çadırlar da, AFAD eliyle depremzedelere dağıtılmış.
CHP yönetimi, ilk günden bu yana sahada canla başla görev alan Mehmetçiği de görmezden geldi. CHP, Mehmetçiğin deprem bölgelerinde olmadığı yalanına sarıldı:
- Mehmetçiğimiz hızla sahaya intikal ettirilmedi. Arama kurtarma çalışmalarına zamanında katılamadı. Sarayın trol ordularını yöneten, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’na, Deprem esnasında başrol vermişler.
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