Vatan Partisi Ankara Keçiören ilçe başkanını seçti

Vatan Partisi, Cumhurbaşkanlığı seçimi yaklaşırken kurultaylarını yapmaya devam ediyor. Kurultayda 2 yıl boyunca Vatan Partisi Genel Merkez Örgütlenme Bürosu Sekreterliği yapan Furkan Yüce, Keçiören İlçe Başkanlığına seçildi.

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Vatan Partisi Ankara Keçiören İlçe Kurultayını tamamlandı. Kurultayda Vatan Partisi Keçiören İlçe Başkanlığına Furkan Yüce seçildi, yeni yönetim kurulu belirlendi.

Vatan Partisi Ankara Keçiören İlçe Kurultayı, Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek’in katılımıyla yapıldı. Kurultayda Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı, Genel Sayman Şehmus Yıldırım Gençer, Öncü Gençlik Genel Başkanı Barış Demiralay ve Ankara İl Başkanı Deniz Tokgöz de katıldı.

Kurultaya katılanlar arasında Ak Parti, Keçiören İlçe Başkanvekili Mustafa Batur, Türkiye Sanatçılar Birliği Genel Başkanı Murat Demirbaş, Horasan Erenleri Federasyonu Başkanvekili Hüseyin Öz de yer aldı.

KEÇİÖREN İLÇE BAŞKANI BELLİ OLDU

Kurultayda 2 yıl boyunca Vatan Partisi Genel Merkez Örgütlenme Bürosu Sekreterliği yapan Furkan Yüce, Keçiören İlçe Başkanlığına seçildi.

Seçilmesinin ardından söz hakkı alan Furkan Yüce şöyle konuştu: 

- Programımız hazır. Kurultayımızla birlikte, programımızı bütün Keçiören sokaklarının gündemi haline getirmeyi görev olarak biliyoruz. Keçiören esnafımız şenlenecek. Sanayi alanlarında çalışan işçilerimiz gülecek. Keçiören’de 51 mahallemizde de örgütleneceğiz. Bir kez daha söz veriyoruz. Keçiörenlileri sahipsiz bırakmayacağız ve Vatan Partisi’ni meclise taşıyacağız.
# vatan partisi

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