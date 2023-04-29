Şule Perinçek Avrupa'da konuştu: "Siyaseti halkçı bir anlayışla yapacağız"

Almanya, İngiltere ve İsviçre’de düzenlenen “Türkiye’nin Seçeneği” toplantılarına Vatan Partisi MYK üyesi ve İstanbul Milletvekili adayı Şule Perinçek katıldı.

Şule Perinçek Vatan Partisi’nin Meclis’e girmesiyle Cumhuriyetin ilk yıllarında olduğu gibi milletvekilliğinin içinin doldurulacağını vurguladı.

Berlin Seçim Komitesi üyesi Deniz Yıldırım da Vatan Partisi’nin seçimlerde tek çözüm olduğunu vurguladı. Vatan Partisi Berlin Seçim Komitesi Başkanı Cüneyt Yavuz ise Berlin’de kurulacak sandıklar için müşahitlik görevini hatırlattı.

Vatan Partisi İngiltere ve Frankfurt Temsilcilikleri de seçim gündemiyle bir araya geldi. İsviçre’de Neuchatel, Lozan, Fribourg ve Zürih’te toplantı ve ziyaretler yapan Şule Perinçek, partisiinseçim politikalarını anlattı.

Perinçek, parti üyelerini sandıklarda görev almaya, Türk toplumunu oy kullanma konusunda bilinçlendirme çalışmaları yapmaya çağırdı.

Neuchatel, Lozan, Fribourg ve Zürih’te toplantı ve ziyaretler yapan Perinçek, gündemi değerlendirdi ve Vatan Partisi’nin seçim politikalarını anlattı.

Türkiye’nin içinde bulunduğu sorunlara sadece Vatan Partisi’nin çözümler önerdiğini ve diğer partilerin olumsuzlukların propagandasını yaparak birbirlerini eleştirdiğini belirten Perinçek, “Bu partilerin hiçbiri sorunları çözebilecek programlara sahip değil.” dedi.

Vatan Partisi’nin sistem partilerinden farklı olarak Üretim Devrimi programını uygulayacak kadroları ile sorunları çözmek için seçime hazır olduğunu vurguladı.

İsviçre’de gezdiği şehirlerde Vatan Partililer ile buluşan Perinçek, parti üyelerini sandıklarda görev almaya, Türk toplumunu oy kullanma konusunda bilinçlendirme çalışmaları yapmaya çağırdı.

"SİSTEM, İKİ ÇIKMAZINI BİZE DAYATIYOR"

22 Nisan Cumartesi günü Vatan Partisi Frankfurt Temsilciliği, İstanbul Milletvekili adayı Şule Perinçek’in katılımıyla “14 Mayıs ve Sonrası” konulu etkinlik yaptı. Beş saate yakın süren toplantıya ilgi yoğun oldu.

Şule Perinçek seçimler öncesi kamuoyunun merak ettiği gelişmeleri anlatırken,“Sistemin, iki seçeneği dayattığını ancak her iki tarafında Türkiye’nin sorunlarını çözemeyeceğini dahası sorunların çoğalacağının herkes tarafından anlaşıldığını” söyledi.

“Ne mutlu bize ki Vatan Partisi'nin programında her soruya akılcı cevap var.” ifadelerini kullanan Perinçek, “Milletimiz bize güveniyor son ve tek çare olarak görüyor!”dedi.

Birçok insanın denenmişlere prim vermek zorunda bırakıldığının da altını çizen Perinçek,“Ancak biz tüm vatandaşlarımızı gerçekleri kahramanca savunan Vatan Partisi’ne çağırıyoruz.” açıklaması yaptı.

Vatan Partisi Berlin Temsilciliği, 23 Nisan’ı “Türkiye’nin Seçeneği” toplantısıyla kutladı. Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Şule Perinçek, Vatan Partisi Berlin Seçim Komitesi Başkanı Cüneyt Yavuz, Seçim Komitesi üyesi Deniz Yıldırım’ın konuşmacı olduğu etkinlikte parti üyeleri ve dostları buluştu.

14 Nisan seçimleri üzerine Vatan Partisi’nin görevleri tartışıldı. Şule Perinçek konuşmasında Vatan Partisi’nin Meclise girmesiyle Cumhuriyetin ilk yıllarında olduğu gibi milletvekilliğinin içinin doldurulacağı, siyasetin halkçı bir anlayışla yapılacağını vurguladı.

Deniz Yıldırım, Vatan Partisi’nin bağımsız ve üreten Türkiye merkezli politikalarının bu seçimlerde tek çözüm olduğunu vurguladı.

Vatan Partisi Berlin Seçim Komitesi Başkanı Cüneyt Yavuz, Berlin’de kurulacak sandıklar için müşahitlik görevini hatırlattı. Berlin’de 150 bin seçmenin olduğunu söyleyen Yavuz seçmenlerin en az yarısının oy kullanacağını, seçimlerin bitimine kadar parti üyelerinin hangi çalışmalara yoğunlaşması gerektiğini anlattı. Sözlerini “Ya NATO partileri, ya Vatan Partisi başka seçenek yok” diyerek bitirdi.

VATAN PARTİSİ İNGİLTERE KAHVALTIDA BULUŞTU

Vatan Partisi İngiltere Temsilciliği, Londra'da seçim gündemiyle bir araya geldi. Temsilci Murat Metin'in önderliğinde toplanan partililer, seçim çalışmalarını değerlendirdi. Birebir çalışmaya önem veren üyeler, Avrupa'da yaşayan Türklerin sorunlarına tek gerçekçi çözümü Vatan Partisi'nin sunduğunu anlatacaklar.