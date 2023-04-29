HÜDA PAR AK Parti'yi yalanladı: "Kendi kimliğimizle ittifaktayız"

AK Parti’nin çıkışana HÜDA PAR Irak’ın kuzeyinden yanıt verdi. HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, “Biz kendi programımız ile ittifak içinde yer edindik” dedi.

Erbil'e giden Hür Dava Partisi Genel Başkanı Yapıcıoğlu, önce Mesud Barzani ile görüştü. Ardından çeşitli parti ve topluluklarla bir araya geldi HÜDA PAR lideri.

Barzani’nin televizyonu Rüdaw’a demeç veren Yapıcıoğlu, seçim öncesi yapılan bu ziyaretin Türkiye’de rahatsızlığa yol açıp açmayacağı sorusuna yanıt verdi. Yapıcıoğlu, “Biz her tarafın havasına göre tavrımızı değiştirmiyoruz. Elbette bazıları rahatsız olacak, birileri eleştirecek, birileri de memnun olacak. Ama biz doğru bildiğimizi yapmaya devam edeceğiz” dedi.

AK Parti listelerinde 4 aday ile Meclisê girmeyi hedeflediklerini belirten Yapıcıoğlu, kendi programları ve tavırları ile ittifak içerisinde yer aldıklarını kaydetti.

Etnik temelde siyaset yapan HÜDA PAR programında Kürtçe resmi dil, özerklik, Türk milleti tanımının değişmesini istiyor.