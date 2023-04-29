Vatan Partisi üreticilerin yanında

İzmir Foça İlçesi Gerenköy köy kahvesinde masaya yatırılan konu bölgede yaşanan su sorunu oldu. Vatan Partisi 2. bölge milletvekili adayı Mesut Çalışkan Gerenköy çiftçileriyle seçim çalışmaları kapsamında bir araya geldi.

Türkiye’nin Pamuk Üretiminde 2. sırada olan Menemen Ovasında bu sene Pamuk ekimi yok denecek seviyede azaldı. Bunun nedeni ise bölgede suyun yeteri kadar olmaması.

Çiftçiler üretmek için devlet su işlerine çağrıda bulundu.

Çiğli Arıtma tesisindeki atık suyun bölgede tarımsal faaliyette kullanılması talep edildi.

Katlayarak artan kira ücretleri Türkiye’nin en önemli sorunu oldu…Kahramanmaraş’ta da özellikle depremden sonra kira fiyatları uçtu.

Şehirde seçim çalışmalarını yürüten Vatan Partisi toplumun kira sorununa el attı.

Vatan Partisi'nin 1. Sıra Milletvekili Adayı olan Osman Yılmaz şehir merkezinde basın açıklaması yaparak kira sorununu nasıl çözeceklerini anlattı.

Depremin yaralarını sarmaya çalışan Hatay'da Vatan Partisi'nin adayları çalışmalarını sürdürüyor.

Birçok ilçede geziliyor, halka bir araya geliniyor. Parti programı anlatılıyor. Vatandaşlar HDP ile yapılan ittifaktan rahatsız.

Vatan Partisi Milletvekili adaylarından Zerrin Öztürk, Sadık Karakaş, Ali Erdem Köz, Ali Başkut, Gönül Gökkan Kurtul ve İsmail Hıfzı Çoşkuner Hatay esnafının sorunlarını dinledi.

Esnaf hızlıca kalkınacağı günleri bekliyor ve destek istiyor.