TİP'li Ahmet Şık'tan HDP karşısında geri adım

Türkiye İşçi Partisi İstanbul milletvekili adayı Ahmet Şık'ın HDP hakkındaki sözlerinin yer aldığı video sosyal medyada gündem oldu. Vatandaş ile yaptığı sohbette Ahmet Şık, "Selahattin bugün canımıza okumuş. Güya aynı ittifaktayız. Selahattin'i çıkar HDP'den ortada HDP kalmıyor” ifadelerini kullandı. Şık bu sözlerinden ardında, "İçtenlikle özür diliyorum" mesajı paylaştı.

Bu sözler ortakları birbirine düşürdü. Konuşmalar gündem oldu. HDP'nin sert bir dili olduğunu söyleyen vatandaşa Türkiye İşçi Partisi İstanbul milletvekili adayı Ahmet Şık, "Hala var, bak Selahattin bugün canımıza okumuş" yanıtını verdi.

Ahmet Şık'ın HDP ve Selahattin Demirtaş'la ilgili sözleri dikkat çekti.

Hasip Kaplan'ın “HDP'nin başına bir Türk geçmesin” sözlerini hatırlatan vatandaşa Ahmet Şık “Ben de bundan rahatsızım. Bir de Kürt faşistlerle uğraşamam” yanıtını verdi.

- Hasip Kaplan, Sırrı Süreyya Önder'e 'Sakın bir Türk'ü bu partinin başına geçirmeyin demiş. Böyle bir dinamik de var" ....."Maalesef var, ben de bundan rahatsızım zaten. Yeterince Türk faşist var, bir de Kürt faşistlerle uğraşamam"

Şık, bu ifadeleri sosyal medyadan tepki çekince özür dilemek zorunda kaldı.

- Konuyu, olayı, olaydaki kişileri ve bağlamını açıklamaya çalışmadan, fikrimi, kastımı ve duygumu yansıtmayan bu sözler nedeniyle kırdığım tüm HDP'li dostlarımdan ve Kürt halkından, TİP'li yoldaşlarımdan içtenlikle özür diliyorum. Öncelikle 14 Mayıs'a dek ve sonrasındaki ortak mücadele geleceğimiz boyunca da yegane çabam, barış ve kardeşlik arzumuza zarar vermemek, ittifakımızda cisimleşen umutlara gölge düşürmemek olacak.

Türkiye İşçi Partisi de Şık'ı ortada bıraktı. Şık'ın kamuoyuna yansıyan sözlerinin parti görüşlerini yansıtmadığını ve açıklamanın talihsiz ve kastını aşan ifadeler olduğu belirtildi.

Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Utku Reyhan da konuya ilişkin paylaşımda bulundu. PKK'nın TİP'adını kullandığını söyledi.