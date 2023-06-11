TBMM'de yoğun mesai başlıyor: İşte Meclis'te bu hafta görüşülecek konular

Meclis Başkanlığı seçiminin ardından Genel Kurul, 13 Haziran’da toplanacak.

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığındaki Genel Kurul’da Başkanlık Divanı ve ihtisas komisyonlarının partilere göre üye dağılımı belirlenecek.

Genel Kurul’da 14 Haziran’da ise Meclis Başkanlık Divanı ve komisyonlarda AK Parti, CHP, Yeşil Sol Parti, MHP ve İyi Parti gruplarına düşen üyelerin isimleri okunacak. Bu isimler oya sunulacak.

Ardından ihtisas komisyonları, Genel Kurul’daki üye seçiminin ardından en yaşlı üye başkanlığında toplanacak. Komisyonlar başkan, başkanvekili, katip üye ve sözcüden oluşan başkanlık divanını seçecek ve çalışmalarına başlayacak.

İLK İŞ ASGARİ ÜCRET İLE EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI

Meclis'in yeni yasama dönemindeki ilk işi ise asgari ücret ile emekli ve memur maaşlarının artışına ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifini yasalaştırmak olacak.

Aile ve Gençlik Bankası kurularak evlenmek isteyen gençlere iki yıl ödemesiz ve faizsiz 48 ay vadeyle 150 bin lira kredi verilmesi de Meclis’in gündeminde olacak.

YENİ DÜZENLEMELER SUNULACAK

Ev kadınlarının emekli olmaları için prim giderlerinin üçte birinin karşılanmasına yönelik düzenleme de Meclis’e gelecek. Kira artışlarına yüzde 25 artış sınırının süresinin uzatılması ile fahiş kira artışlarına yönelik yaptırım getirilmesini içeren düzenlemeler de yeni yasama döneminde ele alınacak.

GRUP TOPLANTILARI 2 AY ARADAN SONRA YAPILACAK

Ayrıca Meclis’te siyasi partilerin haftalık düzenledikleri grup toplantıları da iki aylık aranın ardından yeniden başlayacak.