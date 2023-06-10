Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu ve Yavaş'a seçim göndermesi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu seçim sonrası ilk kez canlı yayına katıldı. Sözcü TV'deki programda seçim yenilgisine odaklanıldı.

CHP için kurtarıcı olduğu öne sürülen isimler de soruldu Kılıçdaroğlu'na...İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Mansur Yavaş'ın da seçim yenilgisinde payı olduğuna işaret etti.

Programda yer alan gazetecilerin de, Kılıçdaroğlu'nun istifasına odaklanması ve Kılıçdaroğlu'nu bu yönde sıkıştırması dikkat çekti.

Öte yandan Kılıçdaroğlu, PKK ve FETÖ işbirliğine yine perdeledi, CHP'nin demokrasiyi savunanları bir araya getirdiğini iddia etti.

Kılıçdaroğlu, seçim sürecinde kullandığı dilin de kucaklayıcı olduğunu savundu.

CHP Genel Başkanı, partisinin üreticinin, emekçinin gündeminden ne kadar kopuk olduğunu da, şu sözlerle ortaya koydu...