Perinçek AK Parti hükümetini uyardı: "NATO karşısında güvenliğimizi aciz bırakan yönetim istemiyoruz"

Perinçek, NATO’nun genişlemesinin Türkiye’ye yönelik tehdidin ağırlaşması anlamına geldiğini vurguladı. Türkiye’ye yönelik tehditlerin kaynağının NATO olduğunu belirten Perinçek, "Güvenliğimizi tehdit edenlere karşı bizi aciz bırakan devlet yönetimi istemiyoruz" sözleriyle AK Parti hükümetini uyardı.

Türkiye'yi ve bölge ülkelerini tehdit eden NATO genişleme stratejisini sürdürüyor. Finlandiya'nın ardından İsveç'in NATO üyeliği gündemde.

Türkiye, İsveç ve NATO yetkilileri 12 Haziran'da üyelik için bir görüşme yapacak. Bu görüşme öncesi kritik uyarılar Vatan Partisi'nden geldi.

Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek, Merkez Karar Kurulu toplantısının yapıldığı genel merkez binasında önemli bir basın toplantısı düzenledi. Perinçek, NATO’nun herhangi bir yöne doğru genişlemesinin Türkiye’ye yönelik tehdidin ağırlaşması anlamına geldiğini vurguladı.

- NATO’nun herhangi bir yöne doğru genişlemesi ise Türkiye’ye tehdidin ağırlaşmasıdır. Çünkü NATO, sistem siyasetçilerinin söylediği gibi Türkiye’yi koruyan bir güvenlik şemsiyesi değil, her cephede Türkiye’ye yönelik tehditlerin kaynağıdır.

Perinçek, Türkiye'nin güvenliğini tehdit eden NATO'ya karşı duramayan AK Parti Hükümeti'ni de uyardı.

- NATO karşısında güvenliğimizi aciz bırakan devlet yönetimi istemiyoruz. O yönetimi biz kurarız. ABD, İsrail tehditlerine karşı, Ege’de Doğu Akdeniz ve Karadeniz’de kimlerle birlikte olacağız… Atlantik tehditlerini göğüsleyecek ittifak potansiyelimiz belli. NATO ile savaşan bir Rusya var. Silah arkadaşımız. NATO’dan çıkmak mecburiyettir. Türkiye birkaç yıl içinde NATO’dan çıkacaktır. Vatan Partisi’nin merkezinde yer aldığı hükumet ile çıkacaktır. Tehditlerin ağırlaşması, Türkiye’nin iflasa sürüklenmemesi, teröre karşı mücadelesini sürdürülmesi için Vatan Partisi NATO’ya hayır diyor.

Perinçek, açıklamasının ardından gazetecilerin sorularını da yanıtladı. Vatan Partisi Genel Başkanı NATO’nun talebi üzerine Mehmetçiğin Kosova’ya gönderilmesine tepki gösterdi.