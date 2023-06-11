Ekrem İmamoğlu'ndan "değişim" çıkışı: "CHP genel başkanlığına aday mısınız?" sorusunu da yanıtladı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'na yönelik başlattığı 'değişim' çağrısını yineledi.

İmamoğlu, "CHP genel başkanlığına aday mısınız?" sorusuna İstanbul'u örnek göstererek "adayım" mesajını verdi. İmamoğlu, "Benim aday olduğum tek şey var; ülkemizde aynen İstanbul'da olduğu gibi büyük bir değişim." dedi.

Kılıçdaroğlu da daha önce İmamoğlu’nun adaylık söylemleri ile ilgili belediye başkanlığına devam etmesi gerektiğini ima etmişti.

Kılıçdaroğlu, "Halk onları kendilerine hizmet etsin diye seçti. Benim bunu dillendirmem kadar doğal ne olabilir. Halk sizi seçti İstanbul'a, Ankara'ya, Adana'ya... Siz buraları bırakın başka işlerle uğraşın; olmaz... Siyasetin temeline aykırıdır bu." ifadelerini kullanmıştı.

CHP'Lİ GÜNAYDIN'DAN DEĞİŞİM SİNYALİ

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın da değişim talebi söylemlerine katılan isim oldu.

Kılıçdaroğlu'nun parti MYK'sını değiştirmesinin bir değişim anlamına gelmediğini belirten Günaydın, "Şu ana kadar 150'nin üzerinde MYK üyesi değişti CHP'de. MYK değiştirerek bir değişim yapamıyoruz. Kaldı ki bu MYK'nın toplumu beklentilerine uygun olup olmadığı da tartışılıyor." ifadelerini kullandı.