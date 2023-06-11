Ekrem İmamoğlu'ndan "değişim" çıkışı: "CHP genel başkanlığına aday mısınız?" sorusunu da yanıtladı

Seçimlerin ardından CHP'de "değişim" talebini dillendiren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, çağrısını yineledi. İmamoğlu, "CHP genel başkanlığına aday mısınız?" sorusuna "Benim aday olduğum tek şey var, ülkemizde aynen İstanbul'da olduğu gibi bir değişim" yanıtını verdi.

Son Güncelleme:

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'na yönelik başlattığı 'değişim' çağrısını yineledi.

İmamoğlu, "CHP genel başkanlığına aday mısınız?" sorusuna İstanbul'u örnek göstererek "adayım" mesajını verdi. İmamoğlu, "Benim aday olduğum tek şey var; ülkemizde aynen İstanbul'da olduğu gibi büyük bir değişim." dedi.

Kılıçdaroğlu da daha önce İmamoğlu’nun adaylık söylemleri ile ilgili belediye başkanlığına devam etmesi gerektiğini ima etmişti.

Kılıçdaroğlu, "Halk onları kendilerine hizmet etsin diye seçti. Benim bunu dillendirmem kadar doğal ne olabilir. Halk sizi seçti İstanbul'a, Ankara'ya, Adana'ya... Siz buraları bırakın başka işlerle uğraşın; olmaz... Siyasetin temeline aykırıdır bu." ifadelerini kullanmıştı.

CHP'Lİ GÜNAYDIN'DAN DEĞİŞİM SİNYALİ

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın da değişim talebi söylemlerine katılan isim oldu.

Kılıçdaroğlu'nun parti MYK'sını değiştirmesinin bir değişim anlamına gelmediğini belirten Günaydın, "Şu ana kadar 150'nin üzerinde MYK üyesi değişti CHP'de. MYK değiştirerek bir değişim yapamıyoruz. Kaldı ki bu MYK'nın toplumu beklentilerine uygun olup olmadığı da tartışılıyor." ifadelerini kullandı.

# chp # ekrem imamoğlu # kemal kılıçdaroğlu

Benzer Videolar

HDP'den skandal hareket! HDP'den skandal hareket!
Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu ve Yavaş'a seçim göndermesi Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu ve Yavaş'a seçim göndermesi
Perinçek AK Parti hükümetini uyardı Perinçek AK Parti hükümetini uyardı
Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC ve Azerbaycan'a gidiyor Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC ve Azerbaycan'a gidiyor
İşte Adıyaman'a yapılacak konut sayısı! İşte Adıyaman'a yapılacak konut sayısı!
İyi Parti'den CHP'ye "büyükşehir" şartı İyi Parti'den CHP'ye "büyükşehir" şartı
HDP'li belediye başkanı gözaltına alındı HDP'li belediye başkanı gözaltına alındı
Kılıçdaroğlu "İstifa" sorusuna işte bu cevabı verdi! Kılıçdaroğlu "İstifa" sorusuna işte bu cevabı verdi!
TGB'den üye seferberliği TGB'den üye seferberliği
AB Demirtaş ve Kavala için devrede AB Demirtaş ve Kavala için devrede
İyi Parti'de yeni bir Genel Başkan istemi! İyi Parti'de yeni bir Genel Başkan istemi!
Meral Akşener'in istifasını istediler Meral Akşener'in istifasını istediler
Çok Okunanlar
1 Türkiye'deki en iyi 10 üniversite hangisi?
2 İstanbul baraj doluluk oranları ne kadar?
3 Altın fiyatları bugün ne kadar?
4 Adana'da korkutan deprem!
5 Erzurum'da deprem meydana geldi!